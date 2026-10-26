Coup dur en défense pour le Barça : Xavi Espart absent jusqu’à l’année prochaine après s’être blessé à la cheville sur une intervention musclée d’Aurelien Tchouameni

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Le FC Barcelone subit un coup dur en défense avec l’annonce de la longue indisponibilité de Xavi Espart. Le jeune latéral s’est gravement blessé à la cheville lors de la défaite 2-1 face au Real Madrid dimanche et ne devrait pas rejouer avant 2027.

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La blessure du jeune défenseur confirmée

Les ressources défensives du FC Barcelone se réduisent encore après l’annonce d’une absence prolongée pour Espart. Le jeune latéral rejoint une infirmerie où figurent déjà Jules Kounde, Eric Garcia, Andreas Christensen et Dani Olmo.

Le communiqué médical officiel publié lundi par le club précise la nature de la blessure et indique qu’elle est survenue lors d’un choc. Il explique : « Les examens effectués ont confirmé que Xavi Espart souffre d’une blessure à l’articulation de la syndesmose de la cheville droite, provoquée par une collision avec un joueur adverse lors du match contre le Real Madrid. Le joueur sera absent environ sept semaines. »

Le tacle de Tchouameni passé au crible

La blessure est survenue à la neuvième minute du match à fort enjeu contre le Real Madrid, après un tacle glissé appuyé d’Aurelien Tchouameni. Si le milieu international français a touché le ballon en premier, son élan l’a ensuite projeté avec force contre la cheville d’Espart.

Malgré la douleur, Espart a tenté de poursuivre pendant plus de vingt minutes, avant de devoir quitter le terrain à la 30e minute, lorsqu’il est devenu évident qu’il ne pouvait plus continuer. Le défenseur avait abordé la rencontre en ressentant déjà une gêne après un match éprouvant à Paris, où il avait été remplacé en fin de partie.

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Une longue convalescence en perspective

Une blessure à la syndesmose est particulièrement problématique pour les footballeurs, car les changements rapides de direction exigent une cheville stable. C’est ce même type de lésion ligamentaire qui a éloigné Frenkie de Jong des terrains pendant une longue période au cours des dernières saisons, ce qui laisse penser que le staff médical fera preuve de prudence.

Espart a disputé neuf matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison et a directement contribué à quatre buts, avec deux réalisations et deux passes décisives.

Une période cruciale pour Barcelone

La blessure d’Espart survient à un moment délicat pour Barcelone, qui cherche à se relancer après deux défaites consécutives, contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions puis face au Real Madrid lors du Clasico de dimanche. Le club catalan recevra Alavés samedi, puis Aston Villa à domicile en Ligue des champions le 3 novembre, avant de se déplacer sur le terrain de l’Atlético de Madrid le 8 novembre.