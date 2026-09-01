La tentative du Barça de boucler un transfert dans les dernières heures du mercato estival, qui vient de se clôturer, a échoué.

Selon le journal « Mundo Deportivo », le Barça a tenté de renforcer son effectif en recrutant Rod Nijstad (18 ans), le défenseur central en provenance du club néerlandais du Twente, lors du dernier jour de la période des transferts.

Mais les intentions du club catalan se sont directement heurtées à la réponse de son homologue néerlandais, qui a refusé de se séparer de son défenseur prometteur.

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Le Barça tentait depuis plusieurs jours de recruter Nijstad, un défenseur de grande taille (1,95 mètre) doté d'une excellente qualité de relance et d'un fort potentiel offensif.

Des rapports en provenance des Pays-Bas ont fait état d'une offre initiale d'un montant de 8 millions d'euros, refusée par le Twente, et le club catalan ne s'est pas avoué vaincu, effectuant une dernière tentative ce jour.

Cependant, cette dernière tentative pour s'assurer les services de Nijstad a échoué, et des sources du FC Barcelone précisent que le transfert a été abandonné en raison de la position du club néerlandais.

Le Twente considère Rod Nijstad comme un joueur très attractif, et pourrait le vendre pour au moins plus de 10 millions d'euros, certains médias indiquant même que le club néerlandais compte obtenir environ 50 millions d'euros pour la vente de son joueur à l'un des clubs de Premier League anglaise, une exigence qui semble très ambitieuse.

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