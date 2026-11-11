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Les basketteuses allemandes ont entamé les qualifications pour l’Euro par une défaite douloureuse.

Privée de plusieurs joueuses, l’équipe du sélectionneur Olaf Lange a perdu son premier match depuis l’euphorique Coupe du monde disputée à domicile face à la Hongrie (64-70, 33-41 à la pause), sans parvenir à répondre aux grandes attentes placées en elle.

59 jours après leur quatrième place à Berlin, Leonie Fiebich, meilleure marqueuse allemande avec 19 points, et ses coéquipières ont commis trop d’erreurs face aux quarts-de-finalistes du Mondial. Devant 2 892 spectateurs à l’Inselparkarena de Hambourg, leur attaque a surtout été insuffisante. Une prestation solide a suffi à la Hongrie, tandis que l’équipe de la DBB a buté sur sa faible réussite au tir.

Après cette entrée en matière manquée contre l’adversaire le plus fort du groupe sur le papier, les Allemandes poursuivront leur campagne samedi au Danemark, avant un autre déplacement au Portugal mardi. Les matches retour de ce groupe de quatre, dont les deux premiers décrocheront leur billet pour l’Euro, auront lieu en février. La phase finale se déroulera l’été prochain en Belgique, en Finlande, en Lituanie et en Suède (du 16 au 27 juin 2027).

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Si des stars comme les sœurs Nyara et Satou Sabally, ainsi que la capitaine Marie Gülich, ont dû déclarer forfait sur blessure, sept joueuses ayant participé au Mondial étaient tout de même sur le parquet mercredi soir, dont les cinq titulaires. Cela n’a pourtant pas suffi à faire tourner l’équipe à plein régime.

Dans le quartier de Wilhelmsburg, à Hambourg, les deux équipes se sont d’abord livrées un duel sans retenue, résolument tourné vers l’attaque. Les Hongroises ont pris le meilleur départ. Fiebich a certes donné le premier avantage à l’Allemagne au bout de trois minutes exactement (7-6), mais des tirs précipités et des erreurs techniques ont laissé les Allemandes à huit points après le premier quart-temps (19-27).

Fiebich et ses coéquipières se sont battues sous les paniers et jetées sur les ballons. Grâce à un tir à trois points de Frieda Bühner, conclu en fin de série de 9-0 en deux minutes, elles sont revenues à 28-29, sans parvenir pour autant à renverser la situation. Quelques tirs de loin ont trouvé leur cible, mais avec seulement 40 % de réussite à deux points à la mi-temps, le retard était inévitable.

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Même constat en seconde période : les Hongroises ne semblaient nullement intouchables, mais la dynamique n’a pas basculé, malgré une défense allemande nettement meilleure. En attaque, trop de tirs ont manqué leur cible, même si Emily Bessoir a encore ramené son équipe à 60-65 grâce à deux paniers à trois points consécutifs.