Les supporters du club d'Al-Hilal ont reçu une nouvelle choquante, avant de disputer leur premier match en Ligue des champions d'Asie de l'élite face aux Qatariens d'Al-Gharafa, avec la confirmation de l'absence de l'attaquant anglais Ollie Watkins.

Al-Hilal accueille Al-Gharafa demain mardi, au stade Kingdom Arena, dans la capitale saoudienne Riyad, lors de la première journée de la phase de ligue de la compétition asiatique.

Vingt-quatre heures avant le rendez-vous asiatique, le club d'Al-Hilal a annoncé l'absence de Watkins de la dernière séance d'entraînement disputée par l'équipe aujourd'hui lundi, en préparation du match.

Al-Hilal a indiqué, dans un tweet sur son compte officiel sur le site « X », que l'attaquant anglais avait suivi une séance de soins à la clinique médicale du centre sportif d'Al-Majidiah, en raison de douleurs ressenties dans le bas du dos.

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Ainsi, l'absence de Watkins se confirme pour le premier match d'Al-Hilal dans l'édition actuelle de la Ligue des champions d'Asie de l'élite, faisant du Français Mohamed Kader Meïté le grand favori pour mener l'attaque de l'équipe face à Al-Gharafa.

L'absence de l'attaquant anglais représente un grand coup dur pour Al-Hilal, d'autant plus qu'il a brillé fortement depuis son arrivée dans l'équipe lors du dernier mercato estival en provenance d'Aston Villa, où il a participé à 4 matchs, inscrivant 3 buts et délivrant deux passes décisives.

Il convient de rappeler qu'Al-Hilal avait quitté la dernière édition de la Ligue des champions d'Asie de l'élite dès les quarts de finale, après la défaite face aux Qatariens d'Al-Sadd aux tirs au but, tout en restant l'équipe la plus titrée de la compétition à travers l'histoire, avec 4 titres.