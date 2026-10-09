Coup dur à Al-Hilal : Salem Al-Dawsari de nouveau rattrapé par la blessure avant le Clasico

La blessure a continué de poursuivre Salem Al-Dawsari, le capitaine d'Al-Hilal, après l'avoir de nouveau frappé quelques heures avant de disputer le Clasico tant attendu face au rival traditionnel, Al-Ittihad.

Al-Hilal reçoit son rival Al-Ittihad, ce samedi, au stade Kingdom Arena dans la capitale saoudienne Riyad, lors de la huitième journée de la Roshn League.

À moins de 24 heures de la rencontre, le club d'Al-Hilal a annoncé l'absence de Salem Al-Dawsari aux entraînements collectifs disputés par l'équipe vendredi soir, en préparation du Clasico.

« Al-Zaeem » a précisé, dans un tweet publié sur son compte officiel sur le site « X », que Al-Dawsari s'était rendu à la clinique médicale du centre sportif Al-Majdiah, en raison de douleurs ressenties à l'articulation du pied.

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« Le Tornado » est absent d'Al-Hilal depuis le début de la saison en cours, en raison d'une opération chirurgicale subie après sa participation avec la sélection saoudienne à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Cependant, le capitaine d'Al-Hilal avait repris les entraînements collectifs depuis jeudi dernier et était proche de participer au match contre Al-Ittihad, que ce soit en tant que titulaire ou sur le banc des remplaçants, selon ce qu'a révélé son entraîneur italien Simone Inzaghi.

Toutefois, la nouvelle blessure pourrait signifier une absence totale de Salem Al-Dawsari lors du Clasico, d'autant plus qu'il n'a participé à aucun autre match depuis le début de la saison.

Outre Salem Al-Dawsari, le doute plane autour du milieu de terrain serbe Sergej Milinkovic-Savic, qui n'a participé qu'à la première partie des entraînements collectifs de l'équipe d'Al-Hilal, vendredi soir, avant de compléter son programme de réadaptation.

En revanche, Al-Hilal a récupéré les services du latéral français Theo Hernandez et du défenseur saoudien Ali Lajami, qui ont pris part aux entraînements collectifs disputés par l'équipe vendredi soir.

Le duo était absent d'« Al-Zaeem » depuis la victoire contre Al-Ahli sur le score de trois buts à zéro, début septembre dernier, lors de la troisième journée de la Roshn League.

Al-Hilal aborde le Clasico face à Al-Ittihad en quête d'une victoire qui lui permettrait de reprendre la tête du classement du championnat saoudien, lui qui occupe la troisième place avec 18 points, à une seule longueur d'Al-Qadsiah et d'Al-Nassr, qui ont disputé un match de plus.