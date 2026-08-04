Les deux ont signé des contrats jusqu’en 2031 et devraient coûter, au total, 50 millions d’euros. L’attaquant Gonzalo, 22 ans, 40 millions, et le milieu de terrain Palacios, 21 ans, dix millions.

Selon certaines informations, Fulham ne s’est toutefois assuré que 70 % des droits de transfert dans chaque cas. Le Real profiterait donc financièrement d’une éventuelle revente à une date ultérieure.

De telles constructions ont rapporté d’énormes sommes au Real ces dernières années. Rien que cet été, les Merengue ont gagné plus de 110 millions d’euros grâce à des pourcentages à la revente, finançant ainsi au final leur propre offensive sur le marché des transferts. Denzel Dumfries, Marc Cucurella et Carlos Espi sont arrivés pour 100 millions d’euros. Le Real a en outre recruté Ibrahima Konate et Bernardo Silva libres de tout contrat.

Gonzalo a fait sensation lors de la Coupe du monde des clubs

À Fulham, Gonzalo et Palacios retrouveront l’entraîneur Alvaro Arbeloa. L’homme de 43 ans avait déjà travaillé avec les deux produits du centre de formation du Real chez les jeunes puis avec les professionnels lors de la deuxième partie de la saison passée. Arbeloa a toutefois dû partir à la fin de la saison, et son successeur est Jose Mourinho.

Au Real, les perspectives de temps de jeu pour Gonzalo et Palacios auraient été plutôt limitées. Gonzalo n’a pas réussi à transformer sa spectaculaire Coupe du monde des clubs 2025, conclue avec quatre buts, en élan durable. La saison passée, il est le plus souvent entré en jeu depuis le banc. Palacios n’a jusqu’ici disputé que sept matches officiels avec le Real.

Selon certaines informations, Arbeloa voulait en réalité attirer à Fulham un troisième joueur du Real avec Franco Mastantuono. Mais à l’heure actuelle, tout indique un prêt à la Fiorentina pour l’ailier droit argentin de 18 ans. Fulham a terminé la dernière saison de Premier League à la onzième place et ne disputera aucune compétition internationale.