C’est du moins ce que rapporte le Telegraph, selon lequel des discussions ont récemment eu lieu entre les dirigeants des deux clubs au sujet d’un possible transfert d’Osimhen. Le rapport ne précise toutefois pas si Arsenal a pris l’initiative de se renseigner sur la disponibilité du buteur ou si Galatasaray a proposé aux Gunners la possibilité de recruter Osimhen.

À l’origine de ces discussions, il y aurait en tout cas deux autres dossiers, précise-t-on. Galatasaray aurait ainsi manifesté son intérêt pour les joueurs offensifs d’Arsenal Gabriel Martinelli et Ethan Nwaneri. Martinelli, en particulier, aurait tapé dans l’œil du champion de Turquie. Selon le Telegraph, Galatasaray a déjà soumis à Arsenal une offre d’environ 45 millions d’euros pour le Brésilien.

Martinelli serait déjà ouvert à un changement d’air après sept années passées à Londres. Et Arsenal ne serait pas opposé à une vente, d’autant que le contrat de Martinelli expire l’année prochaine et que, s’il ne prolonge pas, cet été représente la dernière occasion d’encaisser une indemnité de transfert adéquate pour le joueur de 25 ans.

Osimhen, Martinelli, Nwaneri : un échange entre Galatasaray et Arsenal possible ?

Pour Nwaneri, la situation est similaire. L’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, ne compterait pas forcément sur le jeune joueur formé au club, âgé de 19 ans, pour la saison à venir. Il vient tout juste de revenir à Londres après un prêt plutôt peu concluant à l’Olympique de Marseille. Les prétendants seraient nombreux : outre Galatasaray, des clubs comme Everton, Fulham ou Milan sont également associés à Nwaneri.

Le rapport du Telegraph ne dit pas si un échange de joueurs entre Galatasaray et Arsenal, avec Martinelli et Nwaneri en route vers Istanbul et Osimhen vers la capitale anglaise, serait envisageable. Et en ce qui concerne l’avenir du buteur de Galatasaray, les informations ont récemment divergé.

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Dans le cadre d’un supposé intérêt d’Al-Hilal pour le Nigérian, l’expert mercato Sacha Tavolieri avait d’abord rapporté que Galatasaray serait prêt à vendre Osimhen à partir de 65 millions d’euros d’indemnité de transfert. Peu après, Tavolieri a toutefois fait marche arrière et écrit que Gala avait opposé un refus clair à Al-Hilal et ne souhaitait pas se séparer de son attaquant vedette cet été.

Victor Osimhen : un transfert en Premier League fait l’objet de spéculations depuis longtemps

Après s’être brouillé avec son ancien club du SSC Naples, Osimhen avait d’abord rejoint la Turquie sous forme de prêt en 2024. Un an plus tard, Galatasaray a recruté définitivement l’attaquant pour la coquette somme de 75 millions d’euros et lui a fait signer un contrat jusqu’en 2029. La saison dernière, le joueur de 27 ans a contribué au nouveau sacre de champion de Turquie avec 15 buts en championnat, tandis qu’il a inscrit sept buts et délivré trois passes décisives en dix apparitions en Ligue des champions.

Les spéculations sur un transfert d’Osimhen en Premier League reviennent régulièrement. Arsenal a lui aussi souvent été présenté comme un prétendu prétendant, tout comme surtout Manchester United, Chelsea ou Tottenham Hotspur.

Les Gunners veulent en tout cas encore recruter, si possible d’ici à la fin du mercato estival début septembre, un nouvel élément offensif de tout premier plan. Julian Alvarez, qui souhaite avant tout rejoindre le FC Barcelone mais qu’Atlético de Madrid ne laisse pas partir, ne devrait pas être accessible, alors qu’il figure parmi les cibles prioritaires. Le supposé intérêt d’Arsenal pour Vinicius Junior a également pris fin après sa prolongation de contrat au Real Madrid. Il est donc possible qu’Osimhen apparaisse aux yeux des Anglais comme une séduisante solution de repli.