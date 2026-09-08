Coup de tonnerre : une star des Lions déclare qu'elle ne rejouera plus pour le Maroc tant que Wahbi sera là

L'une des grandes stars de la sélection du Maroc a créé la surprise, une bombe, en annonçant ce mardi qu'elle mettait temporairement fin à sa carrière sous le maillot du Maroc.

Dans un long message publié sur son compte officiel Instagram, la star de l'Ajax Amsterdam, Sofyan Amrabat, a écrit qu'il ne jouerait pas pour la sélection marocaine tant que l'actuel sélectionneur Mohamed Ouahbi serait en poste.

Le joueur a décrit le fait de porter le maillot du Maroc comme « le plus grand honneur » de sa carrière footballistique, rappelant que sa première convocation remontait à 12 ans et qu'il avait tout donné pour son pays avec fierté et honneur. Il a précisé : « Mon amour pour le Maroc et tout ce que cette équipe représente pour moi ne changera jamais. »

Amrabat a souligné que la décision n'avait pas été facile, mais « je ne me sens pas capable de continuer à porter le maillot national sous la direction de l'actuel entraîneur Mohamed Ouahbi », affirmant : « C'est pourquoi je me rendrai indisponible pour toute sélection et convocation en équipe nationale tant qu'il (Ouahbi) restera à son poste. »

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Le milieu de terrain s'est abstenu de révéler les raisons directes qui l'ont poussé à cette décision, déclarant : « Par respect pour la sélection nationale et toutes les parties concernées, je préfère garder secrètes les raisons qui ont conduit à cette décision. »

Craignant que sa décision soit interprétée autrement, il a ajouté : « Je veux être clair, je n'ai pas décidé de mettre un terme à ma carrière internationale et je ne fermerai pas la porte à une nouvelle représentation du Maroc. »









Sofyan Amrabat a conclu son communiqué choc : « À mes coéquipiers et frères en sélection ainsi qu'à tout le personnel, je vous souhaite beaucoup de réussite. Je resterai le plus grand supporter de l'équipe et je vous soutiendrai avec la même passion que j'ai toujours montrée sur le terrain. Merci au public marocain pour votre amour et votre soutien, que je sois sur le terrain ou en train de vous encourager. Mon amour pour mon pays restera toujours le même. »

Ce communiqué intervient quelques jours avant les deux matches du Maroc dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027, face au Gabon et au Lesotho, les 25 et 29 de ce mois.