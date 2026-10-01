Coup de tonnerre en Espagne : le Real Madrid veut retirer 9 titres au FC Barcelone

Le Real Madrid a déposé un rapport de 50 000 pages auprès de l’UEFA. Le document est lié à l’affaire Negreira, dans laquelle le FC Barcelone est accusé d’avoir corrompu l’arbitrage. Le Real Madrid veut que tous les titres de champion remportés par le Barça entre 2001 et 2018 lui soient retirés.

L’affaire Negreira est en cours depuis plusieurs années. Une enquête menée en 2019 a révélé que le Barça avait versé entre 2001 et 2018 environ 7,3 à 8,4 millions d’euros à des sociétés liées au président de l’association des arbitres : Negreira.

Les paiements ont cessé en 2018, lorsque Negreira a quitté l’association. Barcelone a affirmé qu’il s’agissait d’une prestation de conseil externe légitime : des rapports techniques sur les arbitres, destinés à soutenir le staff. Le parquet examine toujours si ces paiements visaient à influencer des décisions arbitrales (corruption sportive).





Negreira aurait déclaré au fisc que Barcelone payait « afin qu’aucune décision arbitrale ne soit prise contre eux », autrement dit pour garantir la neutralité. Le Real Madrid veut désormais traîner Barcelone devant les juges de l’UEFA dans cette affaire.

C’est le Real Madrid lui-même qui a annoncé sur son site internet que le rapport de 50 000 pages avait été déposé auprès de l’UEFA. « L’UEFA a confirmé la réception de la plainte déposée par le Real Madrid CF et la poursuite de l’enquête sur les paiements effectués par le FC Barcelone au cours des vingt dernières années à l’ancien vice-président de la Commission technique des arbitres. »

« La plainte déposée par notre club contient une documentation complète et des éléments de preuve concernant des faits très graves qui portent directement atteinte à l’intégrité de la compétition et à la confiance dans le système arbitral. »

« Le Real Madrid estime qu’il est essentiel que, dès lors que l’UEFA a reçu cette documentation, l’enquête se poursuive le plus rapidement possible jusqu’à une conclusion complète et que les instances compétentes prennent les décisions correspondantes au regard de la gravité des faits prouvés. »

« Notre club continuera de coopérer activement avec l’UEFA et prendra toutes les mesures possibles pour faire la lumière sur des faits qui, selon l’UEFA, ne sont pas conformes aux principes d’intégrité, de transparence et de fair-play qui devraient régir le football européen. »

Diario AS apporte davantage d’informations sur l’objectif du Real Madrid. Selon le quotidien sportif, les Merengue veulent que l’UEFA retire à Barcelone tous ses titres entre 2001 et 2018 (neuf au total). Le Real Madrid s’est tourné vers l’UEFA, car certaines infractions de Barcelone sont déjà prescrites dans le cadre de la justice sportive espagnole.