Le contrat arrivant à expiration cet été n’a pas été prolongé. À la place, la superstar du Real Madrid rejoint la marque de sport suisse On et en deviendra l’ambassadeur mondial.

Sous contrat avec Nike depuis l’âge de huit ans, la superstar du Real Madrid portait jusqu’ici les modèles Mercurial du groupe américain. À l’avenir, il portera en revanche des chaussures On. On, surtout connue depuis sa création en 2010 pour ses chaussures de course et ses vêtements de sport, a officialisé l’accord avec Mbappé. Le Français « collaborera directement avec les équipes produit de On », indique un communiqué de l’entreprise.

Avec Mbappé, On se lance à l’assaut du marché du football

Mbappé lui-même se projette avec beaucoup d’enthousiasme dans ce nouveau partenariat : « Dès le début, ce qui m’a enthousiasmé chez On, c’est la possibilité de construire ensemble quelque chose de totalement nouveau, qui contribuera à façonner le football de demain. Je veux apporter mon expérience et ma perspective à ce que nous développons, repousser les limites du possible grâce à l’innovation, tout en restant toujours fidèle au plaisir du football. Nous partageons le même rêve, et ce n’est que le début. »

Le cofondateur et co-PDG de On, David Allemann, s’est lui aussi montré enthousiaste au sujet de sa collaboration avec la superstar française : « Avec Kylian, nous avons le partenaire idéal pour rêver à ce que le football pourra un jour être. »

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Mbappé n’est d’ailleurs pas la seule arrivée de renom dans le secteur football de On. L’entreprise, dont le siège est à Zurich, a également annoncé que la légende du football français Thierry Henry occupera à l’avenir le poste de Director of Football. Selon des informations de presse, Henry travaillait déjà en coulisses pour l’entreprise depuis 2025 et aurait largement contribué à convaincre Mbappé de rejoindre On.

On, dont la légende du tennis Roger Federer est également copropriétaire depuis 2019, tente ainsi une offensive ambitieuse sur le marché du football. Au centre du projet figure la technologie LightSpray, développée en interne, dans laquelle un robot fabrique la tige de la chaussure à partir d’un seul fil continu. Mbappé est censé accompagner, grâce à son expertise, le développement de nouvelles chaussures de football.