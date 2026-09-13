À peine 35 minutes avaient été disputées dans le match de Bundesliga entre Leipzig et Hambourg lorsqu’Ouedraogo est resté au sol après un duel avec le joueur du HSV Albert Grönbäk. Le diagnostic n’est pas encore tombé, mais les images parlaient d’elles-mêmes : le milieu de terrain de 20 ans s’est immédiatement tenu l’épaule et a dû être remplacé avant même la pause.

Et c’est justement maintenant qu’une nouvelle absence forcée menace ce grand talent. Jeudi prochain, Jürgen Klopp dévoilera sa première liste. Le nouveau sélectionneur convoque un quatuor de matches dans le cadre de la Ligue des nations, mais devrait selon toute vraisemblance devoir se passer du joueur de Leipzig pour ses premières rencontres. Pour le jeune joueur, il s’agit d’un nouveau revers dans une carrière déjà poursuivie par la malchance.

La préparation estivale du natif de Mülheim s’était déjà déroulée de manière loin d’être optimale. Dès le mois d’août, une blessure capsulaire à l’épaule droite l’avait freiné pendant des semaines.

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Assan Ouedraogo a fêté contre le HSV sa première titularisation

Le duel contre un HSV impuissant a marqué pour le joueur de 20 ans sa très attendue première titularisation de la saison en Bundesliga. Avant cela, Ouedraogo n’avait joué qu’en semaine, en Ligue des champions contre Como 1907 (1-4), après être entré en jeu.

Le fait que ce départ soit désormais stoppé aussi brutalement inquiète surtout les dirigeants de Leipzig. L’entraîneur principal de RB, Martin Demichelis, a laissé entendre après la large victoire contre le club hanséatique que le jeune joueur avait sans doute de nouveau été touché au même endroit.

« Cela ne sent pas bon », a-t-il déclaré. « Il était prêt à jouer. Nous avons attendu qu’il soit rétabli. »

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Assan Ouedraogo : « Je n’ai pas vu depuis longtemps un aussi bon numéro 8 »

L’estime sportive pour l’ancien joueur de Schalke reste intacte en Saxe. Demichelis a souligné les qualités de son protégé : « Nous avons besoin de lui. C’est un talent brutal, pour l’Allemagne et pour notre club. » Le coach de RB a insisté sur le fait qu’il n’avait « pas vu depuis longtemps un aussi bon numéro 8 à ce poste avec un tel talent ».

Mais le dossier médical du milieu de terrain devient de plus en plus problématique. Depuis son transfert du FC Schalke 04 à RB Leipzig il y a deux ans, Ouedraogo a été régulièrement freiné par des blessures à répétition. Le jeune joueur n’a jusqu’ici disputé que 27 matches officiels sous le maillot de RB. Son bilan de quatre buts et quatre passes décisives laisse au moins entrevoir son potentiel.

En équipe d’Allemagne aussi, sa carrière a jusqu’ici été ambivalente. Sous le prédécesseur de Klopp, Julian Nagelsmann, le joueur de Leipzig avait été appelé a posteriori dans le groupe allemand pour la Coupe du monde durant l’été, après la blessure du talent du Bayern Lennart Karl pendant la préparation. Il n’a toutefois pas disputé la moindre minute du tournoi en Amérique du Nord. Jusqu’ici, Ouedraogo compte une sélection, lors de laquelle il a immédiatement marqué.