Les élections du conseil d'administration de la Fédération saoudienne de football ont connu un développement inattendu, après que la commission électorale a annoncé la validation de la liste conduite par Badr ben Slimane Al-Rezaiza parmi les listes préliminaires candidates au sixième cycle électoral.

La validation de la liste d'Al-Rezaiza est intervenue après que la commission a achevé l'examen et la vérification des dossiers présentés, et s'est assurée de la conformité des candidats aux conditions et exigences prévues par le règlement électoral.

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La période de candidature a vu la présentation de 7 listes pour concourir à la présidence et aux sièges du conseil d'administration de la Fédération saoudienne de football, avant que l'une des listes ne se retire, portant le nombre final à 6 listes, toutes soumises à examen et vérification.

Mais la grande surprise a résidé dans l'annonce, par la commission, que la liste de Badr Al-Rezaiza était la seule à remplir toutes les conditions de candidature, tandis que les cinq autres listes ne satisfaisaient pas aux exigences fixées par le règlement.

La liste d'Al-Rezaiza comprend Louay Mashabi, candidat au poste de vice-président, aux côtés de Lamia Bahian, Fahd Al-Mansour, Salman Al-Sudairi, Tamer Al-Saadoun, Omar Al-Jureissi, Nicholas Cawood et Gérard Roudy, candidats aux sièges du conseil d'administration.









Ainsi, la liste d'Al-Rezaiza s'impose avec force sur la scène électorale, étant devenue la seule validée à titre préliminaire à l'issue de la phase d'examen des dossiers, en attendant l'achèvement des autres procédures électorales conformément au calendrier établi.

Cette étape donne aux élections de la Fédération saoudienne de football une trajectoire totalement différente de ce qui était attendu, alors que les regards se tournaient vers une compétition entre plusieurs listes, avant que les résultats de l'examen ne bouleversent les calculs et ne placent la liste d'Al-Rezaiza en tête de la scène.