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Une manœuvre susceptible de bouleverser les plans offensifs du Real Madrid la saison prochaine commence à se dessiner. De nouveaux indices sont apparus sur un possible transfert du Norvégien Erling Haaland au Santiago Bernabéu, une opération qui ne serait peut-être pas aussi impossible financièrement qu'on le pensait, mais qui place José Mourinho face à un dilemme majeur concernant l'avenir de l'une des grandes stars du club madrilène.

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Selon le site espagnol « Defensa Central », le journaliste Rubén Cañizares, correspondant d'ABC, a évoqué des développements étonnants dans le dossier Haaland lors d'une apparition aux côtés de Rubén Martín sur sa chaîne YouTube. Il a assuré que l'entourage de l'attaquant norvégien, à commencer par son père, souhaite le voir rejoindre le Real Madrid et œuvre à faciliter cette démarche.

Il a indiqué que la clause libératoire figurant dans le contrat du joueur avec Manchester City est bien inférieure aux estimations qui circulent, puisqu'elle se situerait entre 100 et 150 millions d'euros.

Ces informations revêtent une importance particulière au vu du contrat colossal signé par Haaland avec Manchester City en janvier 2025. Long de neuf ans, ce bail était considéré comme une solide garantie du maintien de l'attaquant norvégien à l'Etihad Stadium pour une longue période.

Mais la donne a changé avec le départ de Pep Guardiola et l'arrivée d'Enzo Maresca sur le banc, sur fond de résultats en baisse pour le club anglais, qui n'a remporté aucun de ses 4 derniers matchs de Premier League. De quoi relancer les spéculations sur l'avenir de sa star et sur une éventuelle nouvelle aventure hors d'Angleterre.

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Pour Cañizares, l'arrivée de Haaland au Real Madrid serait un véritable coup de tonnerre. Il a précisé que le père du joueur s'est rendu à plusieurs reprises dans la loge VIP du Santiago Bernabéu et que son intérêt pour le club merengue ne date pas d'hier.

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Il a ajouté que l'entourage du joueur estime que le Real Madrid va dans la direction qu'il souhaite pour l'avenir de l'attaquant norvégien. Il a toutefois reconnu avoir du mal à l'imaginer dans l'effectif actuel, le club disposant d'un secteur offensif composé de noms prestigieux qu'il paraît difficile d'écarter du onze de départ.

Le principal casse-tête pour Mourinho serait d'intégrer Haaland aux côtés de Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Vinícius Júnior et Yan Diomande. Selon le journaliste espagnol, aligner ces quatre stars avec l'attaquant norvégien dans un même onze paraît impossible sur les plans technique et tactique.

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Il a expliqué que Haaland lui-même ne s'imagine pas rejoindre une équipe comptant autant de grands noms sans que des changements soient opérés dans l'effectif. Il a laissé entendre que la conclusion du transfert pourrait nécessiter le sacrifice de l'un des éléments offensifs actuels, plutôt que de tenter de réunir toutes les stars dans un même système.

Dans ce contexte, Cañizares a alimenté les spéculations sur un éventuel lien entre l'opération et l'avenir de Vinícius, en sous-entendant que le Brésilien pourrait être le joueur concerné. Selon lui, une lecture attentive des éléments entourant le dossier révèle l'identité de la star qui pourrait céder sa place à Haaland.

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Ce scénario est d'autant plus délicat que Vinícius a prolongé son contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2032. Se séparer de lui serait donc une décision très complexe, tant sur le plan sportif que contractuel, d'autant qu'il représente l'un des principaux piliers du projet offensif du club madrilène.

L'idée de recruter Haaland n'est pas nouvelle dans les couloirs du Real Madrid. L'homme d'affaires espagnol Enrique Riquelme avait déjà avancé son nom parmi les promesses de sa campagne pour la présidence du club l'été dernier, avant que l'entourage du joueur, dont son agente Rafaela Pimenta, ne démente l'existence de négociations en vue d'un transfert.