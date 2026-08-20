Le joueur de 19 ans est désormais lié au FC jusqu’en 2031, a annoncé le club jeudi soir. Pendant longtemps, le Borussia Dortmund a tenté de recruter la star offensive, sans toutefois proposer l’indemnité de transfert demandée par Cologne, avant de finalement se retirer des négociations. Par la suite, un transfert vers le RB Leipzig a fait l’objet de spéculations.

« Bien sûr, j’ai réfléchi à mon avenir », a déclaré El Mala dans le communiqué du club : « Mais les discussions avec les dirigeants du FC ont été excellentes, je ressens ici une énorme confiance et une grande considération. C’est pourquoi je reste ici - je veux réaliser une bonne saison avec le FC et nos supporters. »

El Mala portera le numéro 10 à partir de la nouvelle saison, comme il l’a lui-même annoncé quelques minutes avant la publication du communiqué de presse dans un message vidéo à la mise en scène dramatique. Il est ainsi le premier joueur du FC à porter ce numéro depuis Lukas Podolski.

Said El Mala dispose-t-il désormais d’une clause libératoire ?

Le club n’a donné aucune information sur une éventuelle clause libératoire dans le nouveau contrat. Selon Sky, le nouveau contrat n’en contiendrait pas non plus. C’était déjà le cas dans le précédent bail, valable jusqu’en 2030, ce qui permettait aux dirigeants de Cologne de mener librement les négociations. Il a toujours été question d’une exigence minimale de 50 millions d’euros.

Le FC avait recruté El Mala à l’été 2024 en provenance du Viktoria Cologne, mais il a encore évolué pour le club de troisième division lors de la saison suivante. Pour sa première saison en Bundesliga, il a ensuite signé 13 buts et 5 passes décisives avec le FC.



