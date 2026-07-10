Le club saoudien Al-Hilal et ses supporters ont reçu un coup dur après que le staff médical a révélé la gravité des blessures de plusieurs joueurs, à commencer par Salem Al-Dossari, le capitaine de « Al-Za'im ».

Lors de la dernière Coupe du monde disputée par l’équipe d’Arabie saoudite, plusieurs éléments, dont Salem Al-Dossari et Hassan Tambakti, avaient déjà été touchés par des blessures.

Dans un communiqué officiel, le club a indiqué que son capitaine passerait, ce lundi 20 juillet, une batterie d’examens auprès du spécialiste Dr Lempainen afin d’évaluer précisément l’étendue de sa lésion au tendon rotulien.

La nécessité d’une intervention chirurgicale sera déterminée après l’obtention des résultats de l’examen, tandis que son programme de traitement et de rééducation devrait s’étendre sur une période comprise entre 6 et 8 semaines.

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Quant à Motaz Al-Harbi, le staff médical a annoncé qu’il serait opéré prochainement à l’œil afin d’être apte à prendre part à la préparation de la saison à venir.

Quant au défenseur Hassan Tambakti, les examens ont confirmé une déchirure du tendon du pied droit, nécessitant un programme de soins et de rééducation de 6 à 7 semaines.

Ce suivi médical s’inscrit dans les préparatifs du club pour la saison à venir, alors que les staffs technique et médical travaillent à la remise en forme des joueurs blessés et à la vérification de leur aptitude avant le coup d’envoi des compétitions officielles.