Le club d'Al-Nassr ne pourra pas conclure de nouvelles recrues d'ici la fin de la saison en cours, selon ce qu'ont révélé des rapports de presse.

Al-Nassr n'a recruté qu'un seul joueur étranger lors du dernier mercato estival, le milieu de terrain portugais Samu Costa en provenance du Real Majorque, en Espagne.

Le journaliste saoudien Abdulaziz Al-Muraisel a provoqué une grosse surprise, après avoir affirmé qu'Al-Nassr ne recruterait aucun autre joueur durant le prochain mercato hivernal.

Al-Muraisel a expliqué, dans des déclarations à « Nabd Tuwaiq » : « À 90 %, Al-Nassr ne pourra pas enregistrer de nouveaux joueurs lors du mercato hivernal, et conservera l'effectif actuel jusqu'à l'été prochain. J'ignore ce qui se passera durant la période estivale. »

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Al-Nassr traverse une grave crise financière, des rapports de presse ayant révélé l'existence de dettes à sa charge d'un montant de 800 millions de riyals saoudiens, ce qui a entraîné une restriction de ses mouvements lors du mercato estival.

En raison de cette situation difficile, des rapports de presse ont affirmé que le Fonds public d'investissement saoudien souhaite vendre 70 % des parts du club de la capitale, dans un contexte de négociations menées ces derniers temps.

La société américaine « RedBird Capital », propriétaire du Milan AC, est considérée comme la mieux placée pour acquérir ces parts, pour un montant d'un milliard de riyals saoudiens, avec le remboursement des dettes à la charge du club, selon les mêmes rapports.