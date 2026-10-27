La compagnie aérienne du club émirati d'Al Wasl se retrouve impliquée dans la récente polémique qui a suivi le report de son match contre Al Nassr en Ligue des champions d'Asie de l'élite.

La Confédération asiatique de football avait annoncé avant-hier dimanche le report jusqu'à nouvel ordre du match entre Al Nassr et Al Wasl, initialement prévu hier lundi soir, en raison de l'incapacité du club émirati à rejoindre l'Arabie saoudite.

Ce report a suscité une vague de colère dans les milieux du football saoudien, au point que la Fédération saoudienne de football a publié un communiqué affirmant que toutes les conditions étaient réunies pour accueillir la délégation d'Al Wasl dans des conditions normales.

Le journaliste saoudien Saïd Al Hilal a révélé une surprise retentissante, affirmant que l'un des responsables d'Al Nassr avait contacté la compagnie aérienne commerciale à Dubaï pour réserver un vol vers la capitale saoudienne, Riyad, au même horaire que celui de la délégation d'Al Wasl.

Le journaliste saoudien a expliqué, dans des déclarations à l'émission « Malaeb », que le responsable avait obtenu, grâce à cette réservation fictive, un document officiel confirmant l'existence de créneaux disponibles permettant à la délégation d'Al Wasl de voyager vers Riyad.

Al Hilal a indiqué que les responsables d'Al Nassr avaient joint ce document à leur dossier de plainte contre le club émirati, afin d'obtenir les points du match sans avoir à le disputer à une nouvelle date.

Le journaliste saoudien a démenti que la compagnie aérienne ait suspendu ses vols vers Riyad avant le match, affirmant que tout se déroulait normalement et que c'est la délégation d'Al Wasl qui ne s'est pas présentée pour voyager à l'horaire fixé.

Rappelons qu'Al Nassr occupe la huitième place du groupe Ouest de la Ligue des champions d'Asie de l'élite avec 3 points, récoltés à la suite d'une victoire et d'une défaite, tandis qu'Al Wasl occupe la seizième et dernière place sans le moindre point.