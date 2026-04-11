Coup de théâtre : un nouveau joueur a été hospitalisé à l’hôpital Al-Hilal juste avant la rencontre face à Al-Sadd

À la veille de son huitième de finale très attendu de la Ligue des champions de l’Asie face à Al-Sadd, prévu lundi, Al-Hilal doit déjà faire face à un nouveau coup dur.

Il y a quelques heures, le club avait déjà annoncé les blessures des deux joueurs, Mohamed Kano et Malcom de Oliveira, touchés à l’ischio-jambier, et leur forfait pour la rencontre.

Dans un nouveau communiqué médical publié samedi soir, le club a révélé que le Sénégalais Kalidou Koulibaly souffre d’une lésion au muscle antérieur, ce qui l’empêchera de faire le déplacement avec le groupe vers Djeddah.

Une IRM réalisée ce samedi soir doit préciser la gravité de la lésion et la durée de son indisponibilité, un contretemps de taille pour les plans de l’entraîneur italien Simone Inzaghi.

Le club saoudien doit déjà faire face aux absences de Nasser Al-Dossari, Sultan Mandash et Youssef Akchichik.