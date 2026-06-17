Coup de théâtre : un joueur vedette de la Coupe du monde a été arrêté ; l’enquête se poursuit

L'attaquant ivoirien Elye Wahi a été interpellé pour des soupçons de match truqué, selon The Athletic. Le joueur est accusé d'avoir volontairement reçu un carton jaune.

Le triple international ivoirien aurait reçu un carton jaune de manière intentionnelle le 17 mai, lors de la rencontre entre son club, l’OGC Nice, et le FC Metz. L’enquête est toujours en cours.

L’attaquant a été interpellé le 29 mai, deux semaines avant le Mondial, par la police française. Ironie du sort, c’était le soir même de son doublé contre Saint-Étienne (4-1), qui l’avait consacré grand artisan de la victoire niçoise.

Malgré l’enquête en cours, il a tout de même rejoint la sélection ivoirienne pour la Coupe du monde. Lors du premier match contre l’Équateur (victoire 1-0), il s’est montré parmi les plus en vue de son équipe, touchant même la barre transversale en première période.

Selon plusieurs sources, la Fédération française de football aurait reçu plusieurs signalements concernant des paris suspects autour de la rencontre de Ligue 1 entre Nice et Metz, certains parieurs ayant misé sur l’obtention d’un carton jaune par Wahi.

Contactée par The Athletic, la FIFA n’a pas souhaité commenter l’affaire. Lors de ce Mondial, la Côte d’Ivoire affrontera encore l’Allemagne et le Curaçao en phase de groupes.