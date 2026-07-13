Coup de théâtre pour les Anglais : l’Argentine reste invaincue en demi-finale de la Coupe du monde

Selon les annales, l’Argentine devrait se hisser en finale de la Coupe du monde 2026 après avoir éliminé l’Angleterre mercredi soir en demi-finale.

L’Argentine a d’abord éliminé la Suisse 3-1 après deux prolongations en quarts de finale, tandis que l’Angleterre a battu la Norvège 2-1.

Les deux formations s’affronteront au stade d’Atlanta, aux États-Unis, et le vainqueur défiera en finale le lauréat du duel France-Espagne, programmé ce mardi.

Historique : les « danseurs de tango » ne se sont jamais inclinés à ce stade de la compétition et comptent bien prolonger la série face aux Three Lions.

Les Argentins ont disputé cinq demi-finales dans l’histoire de la Coupe du monde et se sont à chaque fois ouvert les portes de l’ultime acte. Il est toutefois à noter qu’en 1978, ils avaient été couronnés sans passer par ce tour, le règlement de l’époque les ayant propulsés directement en finale à l’issue de la deuxième phase de groupes.

En 1930, elle avait dominé les États-Unis (6-1) avant de perdre en finale contre l’Uruguay.

En 1986, l’Argentine a disputé la demi-finale contre la Belgique et s’est imposée (2-0), avant de remporter le titre face à l’Allemagne de l’Ouest en finale.

En 1990, elle élimine l’Italie aux tirs au but et se hisse en finale, avant de céder à nouveau face à l’Allemagne de l’Ouest.

En 2014, les Argentins ont à nouveau battu les Pays-Bas aux tirs au but en demi-finale avant de s’incliner en finale contre l’Allemagne.

Lors de la dernière édition, en 2022, l’Argentine a dominé la Croatie en demi-finale (3-0) avant de conquérir le titre aux dépens de la France.