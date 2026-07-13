Coup de théâtre pour l’Al-Ahly et le Raja : une recommandation urgente circule pour rejeter la proposition d’élargir la Ligue des champions de la CAF

La commission des compétitions de la Confédération africaine de football (CAF) a recommandé le rejet de la proposition égyptienne visant à augmenter le nombre de clubs participant à la Ligue des champions d’Afrique et à la Coupe de la Confédération.

La Fédération égyptienne, présidée par Hani Abu Rida, avait saisi la CAF pour obtenir une place supplémentaire pour chaque association membre, en écho aux performances africaines lors de la Coupe du monde 2026.

Zamalek et Pyramids sont engagés en Ligue des champions de la CAF, tandis qu’Al-Ahly évoluera en Coupe de la Confédération.

Selon le site marocain « Al-Batalah », qui cite une source officielle au sein de la confédération, la commission des compétitions a recommandé à la CAF de rejeter la proposition d’Abu Rida.

Selon cette source, « le département des compétitions a étudié la demande égyptienne dès sa réception. Celle-ci proposait d’attribuer à chaque fédération un billet supplémentaire dans les deux épreuves, en s’appuyant sur le classement officiel, ce qui aurait permis à certaines associations de aligner jusqu’à trois clubs dès les tours préliminaires. »

Elle a ensuite transmis un rapport officiel au secrétaire général de la CAF, le Nigérian Samson Adamo, pour motiver sa position.

Il a ajouté qu’Adamo avait ensuite consulté le président de la CAF, Patrice Motsepe, pour arbitrer définitivement le dossier avant de notifier officiellement la partie égyptienne.

Parallèlement, le journaliste égyptien Hani Hatout a précisé sur son compte Facebook que « la décision de la Commission des compétitions n’est pas définitive ; c’est au Bureau exécutif de la Confédération africaine de football qu’il revient d’avoir le dernier mot, qu’il s’agisse d’accepter ou de rejeter la demande de l’Égypte ».

Rappelons que le Moghreb de Fès et la Renaissance Sportive de Berkane représenteront le Maroc en Ligue des champions de la CAF, tandis que le Raja CA évoluera en Coupe de la Confédération.