Selon un rapport de presse, le match entre le Paris Saint-Germain et son hôte le Barça, ce soir, en phase de ligue de la Ligue des champions, fait face à un grave danger.

Le journal « The Sun » a indiqué que les craintes grandissent de voir les émeutiers français prendre pour cible le match entre le Paris Saint-Germain et le Barça, la police se préparant à imposer un cordon de sécurité strict autour du stade.

Le déploiement d'environ 5 000 agents, dont des forces spéciales armées de canons à eau, est attendu avant le match de la Ligue des champions.

Cela intervient après les troubles catastrophiques qu'a connus la France durant le week-end, lors de la plus violente vague d'émeutes depuis des années.

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Au moins 3 000 commerces ont été pillés ou endommagés, et plus de 2 400 personnes ont été interpellées.

Des mesures spéciales et le spectre du huis clos

Les autorités se préparent aujourd'hui à prendre des mesures spéciales, telles que le déploiement de véhicules blindés avant le match tant attendu, dans un contexte de craintes croissantes de voir les manifestants prendre pour cible la rencontre.

Les responsables envisagent également d'imposer un couvre-feu de dernière minute, ce qui conduirait à disputer le match à huis clos.

La police de Paris a ordonné le déploiement de drones pour surveiller la capitale française, et un ordre a été émis autorisant le ratissage des rues par un maximum de six drones afin de prévenir les actes de terrorisme.

Une source au ministère de l'Intérieur a déclaré : « C'est une période extrêmement sensible, et la violence est susceptible d'éclater à tout moment, surtout lorsque de grandes foules se rassemblent. »

Et d'ajouter : « Des milliers d'agents supplémentaires seront en service pendant le match, et cela comprendra des agents des forces spéciales. »

Les matchs à fort enjeu du Paris Saint-Germain provoquent souvent des émeutes à travers toute la France, que l'équipe gagne ou perde.

Lorsque le Paris Saint-Germain a battu Arsenal pour décrocher le titre de la Ligue des champions, 225 supporters ont ensuite fait l'objet de poursuites pénales pour des chefs d'accusation incluant l'agression de policiers, le vol, les violences et l'usage illégal de feux d'artifice.

Cette fois, l'instauration d'un couvre-feu autour du Parc des Princes, le stade principal du club du Paris Saint-Germain, a été envisagée.

Un cordon de sécurité renforcé

Et si cette mesure n'est pas appliquée, un cordon renforcé sera mis en place à la place, comprenant environ 5 000 agents des forces de l'ordre anti-émeute déployés autour de Paris, des véhicules blindés et des canons à eau.

Cela survient après que le couvre-feu ciblé a été salué pour sa contribution au maintien du calme à la suite des pires émeutes qu'a connues la France depuis des années.

Le Premier ministre français Sébastien Lecornu a déclaré : « Le couvre-feu ciblé a contribué au calme de cette nuit, je remercie les policiers et les gendarmes qui ont assuré l'application de la loi, ainsi que les préfets pour la mobilisation de leurs efforts. »

Et de poursuivre : « Un nouveau couvre-feu sera décidé cette nuit là où les circonstances l'exigeront. »

Ces décisions seront prises sur le terrain, par les préfets, en coordination avec les maires.

Le couvre-feu a déjà été imposé dans plusieurs grandes villes à la suite des événements survenus il y a quelques jours.

Lecornu a salué les mesures d'urgence qui ont garanti une nuit relativement calme de lundi à mardi dans des endroits comme Paris et Marseille.