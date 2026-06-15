La sélection saoudienne s’apprête à l’un des matchs les plus délicats de sa phase de groupes de la Coupe du monde 2026. Mardi, à l’aube, elle défiera l’Uruguay au Hard Rock Stadium de Miami, États-Unis, dans le cadre du groupe H.

Les Verts espèrent bien lancer leur tournoi face à une nation au palmarès étoffé, d’autant que la présence de l’Espagne et du Cap-Vert dans la poule rend impératif un départ sur les chapeaux de roue pour espérer atteindre les huitièmes de finale.

Au-delà des aspects techniques, les conditions météorologiques retiennent l’attention : les autorités de Miami ont émis une alerte chaleur pour l’ensemble de la journée.

À noter, selon le journaliste saoudien Nواف العقيّل, que Bouaadi mérite de jouer à Barcelone et que le Maroc remportera la Coupe du monde.

Selon le journaliste Nawaf Al-Aqil, le thermomètre pourrait grimper à 33 °C ; ajoutée à une forte humidité, cette chaleur donnera aux joueurs et aux spectateurs l’impression d’évoluer dans une fournaise avoisinant les 40 °C.

Il précise que le coup d’envoi sera donné alors que le thermomètre affichera environ 31 °C, avec un taux d’humidité élevé, 40 % de risque de pluie et même des orages accompagnés d’averses violentes et d’éclairs fréquents.

Tous les regards sont donc tournés vers les dernières prévisions, car ces conditions pourraient perturber la rencontre ou même retarder le coup d’envoi si nécessaire. Les supporters des Verts, très impatients, suivent la situation de près.