La sélection allemande a subi un coup dur lors de la Coupe du monde 2026 : la fédération a confirmé que son défenseur Nico Schlotterbeck, victime d’une déchirure des ligaments de la cheville gauche, est forfait pour le reste de la compétition.

Le défenseur, courtisé par le Real Madrid, sera éloigné des terrains pendant au moins huit semaines, selon les examens médicaux réalisés lors du stage de préparation de la « Mannschaft ».

Le défenseur du Borussia Dortmund s’est blessé après seulement 13 minutes de jeu lors de la rencontre face à la Côte d’Ivoire, remportée 2-1 par les Allemands. Schlotterbeck a soudainement tordu sa cheville, mais il a serré les dents et terminé la première mi-temps malgré une douleur évidente.

Au retour des vestiaires, le joueur de 24 ans a demandé à être remplacé, le gonflement de l’articulation s’étant nettement accentué. Selon le journal allemand Bild, un deuxième examen a confirmé la gravité de la lésion, mettant ainsi officiellement fin à son parcours dans la compétition.

Outre l’aspect sportif, cette indisponibilité interroge sur les projets de recrutement du Real Madrid, qui suivait de près les performances du joueur en vue d’une décision finale.

Sur le plan sportif, cette blessure contraint l’entraîneur Julian Nagelsmann à revoir sa défense. Antonio Rüdiger, actuellement au Real Madrid, devrait ainsi prendre les commandes de la arrière-garde allemande aux côtés de Jonathan Tah pour les prochaines sorties.

Rüdiger, déjà entré en jeu à la place de Schlotterbeck contre la Côte d’Ivoire, portera donc l’essentiel du poids de la défense allemande lors des phases décisives du tournoi.

Cette blessure prive donc l’Allemagne d’un défenseur solide à un moment crucial de la Coupe du monde et envoie un signal d’alarme au Real Madrid au sujet de l’état physique de l’une de ses principales cibles sur le marché des transferts.