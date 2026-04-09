La Fédération internationale de football (FIFA) a inscrit dix clubs saoudiens sur sa dernière liste des équipes interdites d’enregistrer de nouveaux joueurs.

La liste publiée par l’instance mondiale cite Al-Khaloud, Al-Ahda, Al-Safa, Al-Watan, Al-Qaisouma, Abha, Al-Sha’la, Al-Jubail, Al-Batin et Al-Majd.

Selon certaines informations, Al-Ta’ee serait également sanctionné, mais son nom n’apparaît pas sur la liste officielle.

Al-Khaloud, qui évolue en Saudi Professional League (Roshen), pointe actuellement à la 14e place avec 26 points après 28 journées.

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