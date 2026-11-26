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Un épisode surréaliste a marqué le match d'AFC Champions League Two entre Al Jazira, club des Émirats arabes unis, et Gol Gohar, club iranien. L'arbitre de la rencontre, le Syrien Hanna Hattab, a été remplacé à la mi-temps par le quatrième arbitre Ammar Abu Alou, après avoir paru manifestement désorienté.

L'incident le plus frappant s'est produit à la 32e minute, lorsqu'après une faute commise au milieu de terrain sur Ali Asghar Ashouri, l'arbitre, le regard perdu dans le vide, a averti le gardien d'Al Jazira Ersin Destanoglu, totalement étranger à l'action.

Comme le rapporte Sportmediaset, le carton jaune a été annulé après plusieurs minutes d'interruption et une discussion avec les assistants. Puis, à la mi-temps, le club iranien a menacé de ne pas reprendre le match, affirmant que l'arbitre « n'était pas dans un état normal » et assurant l'avoir vu consommer de l'alcool avant le coup d'envoi.

L'AFC doit encore publier un communiqué officiel et prendre d'éventuelles mesures disciplinaires.