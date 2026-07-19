Coup de théâtre en France : une star mondiale se dispute ouvertement avec Didier Deschamps et est immédiatement remplacée

Les adieux de Didier Deschamps à la sélection française n’ont pas été ceux escomptés. Non seulement les Bleus ont perdu la petite finale de la Coupe du monde 4-6 face à l’Angleterre, mais le sélectionneur s’est de nouveau accroché publiquement avec Rayan Cherki.

Des images circulant sur Internet montrent l’entraîneur en discussion animée avec le milieu de terrain pendant la pause de la première mi-temps, alors que les Bleus étaient déjà menés 2-0 et traversaient un moment difficile.

Selon la presse française, le milieu de terrain aurait manifesté son mécontentement à l’égard du sélectionneur. Lorsque Deschamps lui a alors donné des consignes et des instructions supplémentaires, Cherki a réagi par un geste dédaigneux et a refusé d’écouter son entraîneur.

Furieux à la mi-temps alors que les Bleus étaient menés 0-4, Deschamps a immédiatement remplacé le joueur. Trois autres Français, dont la prestation était jugée insuffisante, sont également restés aux vestiaires.

Frustré, le milieu de terrain s’est alors installé sur le banc, d’où il a assisté, résigné, à la suite de la rencontre. Lors de la deuxième pause, on l’a vu recroquevillé au pied de la touche, tandis que les Bleus tentaient désespérément de revenir au score.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fronde entre les deux hommes : après la victoire 3-0 contre la Suède, des images avaient déjà circulé, montrant le meneur de jeu ignorant complètement son sélectionneur à l’issue du match. Un manque de temps de jeu chez les Bleus nourrit la frustration de Cherki.

Deschamps a toutefois refusé de critiquer ouvertement son joueur devant la presse internationale. « C’était ma faute. J’aurais dû faire certains choix dès le début du match, cela se serait peut-être mieux passé. Tout le monde est jugé sur ses performances, mais on juge les joueurs sur leur caractère, leurs différentes personnalités… Je ne pointerai jamais du doigt de cette manière », a déclaré le sélectionneur sortant.