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Real Betis Balompie v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Coup de théâtre de dernière minute : la Real Sociedad rafle un talent du Barça au nez et à la barbe de Dortmund

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Marche basque vers Héctor Fort

Dans une manœuvre éclair qui a tranché une course européenne acharnée, la Real Sociedad se trouve désormais à un pas d'officialiser le transfert du talent catalan Hector Fort, le jeune latéral du Barça.

Des informations concordantes de l'émission « Jijantes » et du journal « Mundo Deportivo » ont révélé que le club basque a considérablement accéléré ses négociations au cours des dernières heures, profitant des hésitations du Borussia Dortmund, qui avait présenté une offre alléchante pour le joueur, pour remporter les enchères et sceller la destination du joueur âgé de 20 ans en direction du stade d'Anoeta.

Cette accélération est survenue après que Fort est définitivement sorti des plans de l'entraîneur Hansi Flick, ayant passé les dernières semaines à s'entraîner individuellement, à l'écart du groupe principal, dans l'attente que son avenir soit réglé et pour éviter toute blessure susceptible d'entraver son départ.

Le transfert a été conclu lors d'une réunion décisive tenue ce mercredi à la cité sportive Joan Gamper, réunissant le directeur sportif du Barça, Deco, le joueur Arturo Canales et Fernando Solanas, au terme de laquelle un accord définitif a été trouvé.

Selon les détails financiers qui ont filtré, le Barça percevra près de 8 millions d'euros pour la vente de son contrat, mais le club catalan a refusé de couper totalement le cordon avec l'un des talents les plus prometteurs de son académie.

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Le Barça a en effet exigé de conserver 50 % des droits futurs du joueur, une démarche astucieuse qui révèle la conviction de la direction quant à son grand potentiel, ainsi que sa volonté de tirer profit de toute explosion technique attendue de sa part sous le maillot de la Real Sociedad, et de garantir un droit de retour afin de bénéficier de sa vente à l'avenir.

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