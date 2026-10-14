Un rapport de presse français a révélé, ce mercredi, que Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, s'est retrouvé mêlé à un litige avec l'équipe d'avocats qui a défendu son dossier face à son ancien club, le Paris Saint-Germain.

Après des mois de procédure, un tribunal parisien a rendu en décembre 2025 un jugement condamnant l'ancien club du joueur à verser 61 millions d'euros au titre de salaires et de primes impayés (55 millions d'euros, auxquels s'ajoutent 5,9 millions d'euros d'indemnité de congés payés et d'intérêts).

Dans cette affaire, Delphine Verheyden, avocate de longue date du joueur, a réuni pour son client une équipe solide d'avocats capables d'assurer la meilleure défense possible : Pierre-Olivier Sur au pénal, Thomas Clay au civil et Frédéric Casserot en droit du travail, en vue de l'audience devant le conseil de prud'hommes.





Ces avocats représentent l'élite des spécialistes dans leur domaine, et facturent donc des honoraires très élevés (pouvant atteindre plusieurs centaines d'euros à l'heure), même si ceux-ci sont jugés relativement modestes au regard de leurs tarifs habituels.

Ces avocats de renom étaient parvenus à un accord avec Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé, leur permettant de percevoir des honoraires conditionnés à la reconnaissance de la responsabilité du Paris Saint-Germain pour le versement d'un montant supérieur aux 55 millions d'euros réclamés par le joueur.

Un différend avec Fayza Lamari

Mais le problème, selon le journal « L'Équipe », réside dans le fait que Fayza Lamari n'a pas signé cet accord, et qu'elle a ensuite été accusée d'avoir manqué à ses engagements verbaux.

Autrement dit, les avocats de Mbappé ont reproché à leur client exactement ce que le Paris Saint-Germain lui avait reproché (l'attitude de sa mère).

Clay, Casserot et Sur ont ensuite déposé une réclamation auprès de l'ordre des avocats, exigeant un montant de 6,2 millions d'euros sur la base de l'accord soumis à Fayza Lamari, laquelle a toutefois estimé cette somme excessive.

Finalement, un accord à l'amiable a été trouvé entre les deux parties, prévoyant le versement d'environ 1,5 million d'euros en plus des honoraires.

Des sources proches de Mbappé ont démenti les accusations visant le joueur du Real Madrid, selon lesquelles il ne voudrait pas honorer ses engagements, affirmant au contraire qu'il s'est montré prudent et qu'il a refusé de devenir une « source de profit rapide ».

Le journal « L'Équipe » a confirmé que Fayza Lamari et Ziad Hammoud, le directeur exécutif de l'empire économique de la star du football, ont mis fin à leur collaboration avec l'avocate Delphine Verheyden, qui représentait le joueur depuis une décennie, à la suite de cette crise.