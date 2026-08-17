L'histoire d'Enzo Fernández, le milieu de terrain de Chelsea, avec Manchester City reste ouverte à toutes les possibilités, après que le club anglais a maintenu le joueur argentin dans sa liste d'objectifs cet été, à la demande de l'entraîneur Enzo Maresca, alors que Chelsea n'a pas fermé la porte à sa vente malgré un avertissement adressé précédemment aux prétendants à son recrutement.

Le journal espagnol AS a révélé une surprise dans ce dossier, affirmant que la direction de Chelsea a pris contact avec l'agent portugais Jorge Mendes, afin de l'aider à accélérer le départ du milieu de terrain argentin.

Selon le journal, la direction de Chelsea a placé Mendes en première ligne des démarches liées à l'avenir d'Enzo, après que l'agent portugais a participé au transfert du joueur vers le club londonien, et alors qu'il entretient une relation avec le propriétaire de Chelsea, Behdad Eghbali.

Mendes a pris contact durant l'été avec Javier Bastón, l'agent d'Enzo, alors que Manchester City cherche à rouvrir les négociations concernant ce transfert, à la demande de son entraîneur Enzo Maresca, qui a déjà travaillé avec le joueur à Chelsea.

City avait formulé une première offre verbale d'une valeur de 120 millions d'euros, un montant proche de la somme que Chelsea avait versée à Benfica pour recruter Enzo il y a quatre saisons.

Mais la direction du club londonien a rejeté l'offre et a affirmé publiquement que le joueur n'était pas à vendre. Malgré cela, le journal indique que Chelsea n'a pas fermé la porte à un départ d'Enzo, dont l'idée de la vente était évoquée au sein du club depuis la fin de la saison dernière, surtout si une offre financière appropriée venait à se présenter.

Chelsea réclame environ 140 millions d'euros, soit l'équivalent de 120 millions de livres sterling, pour accepter de se séparer du joueur, tandis que Manchester City tente de réduire le coût, bien qu'il dispose des moyens financiers pour agir, notamment avec une possible vente du Brésilien Savinho. Maresca estime qu'Enzo est capable de compenser Rodri dans son nouveau projet, après avoir précédemment contribué à développer l'aspect offensif du joueur argentin, lorsqu'ils travaillaient ensemble à Stamford Bridge.

En revanche, l'entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, considère Enzo comme l'un des éléments de son projet à Chelsea, mais il pourrait accepter son départ s'il s'assure le recrutement d'un remplaçant adéquat.

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