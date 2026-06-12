À quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, l’équipe du Japon subit un coup dur : son capitaine Wataru Endo, pilier des « Samurai Bleus », vient d’annoncer son forfait pour le tournoi et sa retraite internationale.

Cette décision surprise intervient à seulement trois jours du match d’ouverture contre les Pays-Bas, le milieu de terrain de Liverpool n’ayant pas réussi à se remettre complètement d’une blessure à la cheville subie lors de la rencontre de son club face à Sunderland en février dernier en Premier League.

Opéré après la blessure, il avait bien réintégré le banc des Reds lors de la dernière journée de Premier League contre Brentford le mois dernier, mais ses efforts pour être prêt à temps n’ont pas porté leurs fruits.

Âgé de 33 ans, il n’avait joué que la première mi-temps du match amical contre l’Islande le 31 mai, avant de céder sa place en raison de douleurs persistantes, semant le doute sur son état de forme.

Dans un message émouvant

Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux officiels, le milieu de terrain a confirmé que son aventure avec les Bleus du Japon prenait fin.

« Comme cela a été annoncé, je ne ferai pas partie de la sélection qui participera à la Coupe du monde », a déclaré le capitaine japonais. « Depuis ma blessure, j’ai donné tout ce que je pouvais jusqu’à présent, je n’ai donc aucun regret. »

« Bien sûr, je suis triste de ne pas pouvoir participer à la Coupe du monde, mais je suis fier de ce que nous avons accompli ensemble depuis la Coupe du monde au Qatar, et du rôle que j’ai joué en tant que capitaine de cette équipe qui a fait du rêve de remporter la Coupe du monde un objectif réaliste auquel nous croyons tous. »

Il a ajouté : « L’équipe actuelle possède un groupe de joueurs exceptionnels, capables de surmonter tous les obstacles et d’accomplir des prouesses inédites pour le football japonais. »

Concluant son intervention, il a officialisé sa retraite internationale : « À l’issue de ce parcours, je quitte la sélection. Je supporterai désormais l’équipe du Japon comme n’importe quel fan. Je suis convaincu que le jour où le Japon remportera la Coupe du monde viendra. »

Indo quitte la sélection après 73 sélections (4 buts) entamées en 2015 et après avoir porté le brassard de capitaine depuis la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Les difficultés s’accumulent

Pour pallier son absence, le staff technique a appelé l’attaquant du Borussia Mönchengladbach Shuto Machino, dont la polyvalence doit compenser la perte du capitaine.

Les problèmes s’accumulent pour le Japon à l’approche du coup d’envoi, plusieurs cadres étant encore à l’infirmerie, dont Kaoru Mitoma et Takumi Minamino, finalement écartés de la liste mondiale.

Le Japon entamera la compétition face aux Pays-Bas le 18 juin, puis défiera la Tunisie six jours plus tard et clôturera la phase de groupes contre la Suède le 25 juin.