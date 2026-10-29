Musab Al-Juwayr, milieu de terrain vedette d'Al-Qadsiah et de la sélection saoudienne, a reçu une nouvelle bouffée d'air frais concernant son avenir international, après que des sources privées ont confirmé à l'émission « Al-Montasaf » l'inexactitude des informations circulant à propos de sanctions supplémentaires qui lui seraient imposées, précisant que le joueur figurera normalement dans la liste qui s'envolera vers la capitale qatarienne Doha pour disputer le prochain stage de préparation de l'équipe première.

Ces développements interviennent après la polémique qui a accompagné l'exclusion d'Al-Juwayr de la liste de la sélection saoudienne participant à la Coupe du Golfe Arabique « Khaleeji 27 », en septembre dernier, sur décision des staffs technique et administratif pour des raisons disciplinaires, avant que les sources évoquées récemment ne tranchent la controverse quant à l'éventualité de mesures supplémentaires susceptibles d'entraver son retour dans les rangs des Verts.

Fahd Al-Mufarrij, directeur exécutif de la sélection saoudienne, avait expliqué que l'exclusion d'Al-Juwayr faisait suite à la répétition d'infractions disciplinaires et au non-respect du règlement interne du stage, affirmant que le joueur avait reçu un avertissement oral avant de récidiver, ce qui a conduit à la prise de décision à son encontre, sans dévoiler les détails précis de l'infraction.

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De son côté, Al-Juwayr a reconnu sa responsabilité dans le comportement qui a conduit à son exclusion et a présenté ses excuses au ministre des Sports, au président de la Fédération saoudienne de football, aux staffs technique et administratif, à ses coéquipiers et aux supporters, affirmant respecter la décision et sa volonté de tirer les enseignements de cette expérience et de se conformer à ce qui sied à la responsabilité de représenter la sélection nationale.

L'absence de toute évocation de sanctions supplémentaires offre au joueur l'occasion d'ouvrir une nouvelle page avec la sélection, d'autant plus qu'il est considéré comme l'un des éléments sur lesquels le staff technique compte au milieu de terrain, grâce à ses qualités techniques et à sa capacité à créer le jeu. Pour autant, la présence de son nom dans la liste attendue restera conditionnée à l'annonce officielle des choix du staff technique pour le prochain stage.

La situation devrait se clarifier davantage avec l'annonce de la liste de la sélection saoudienne, au moment où Al-Juwayr cherche à retrouver sa place dans les plans des Verts et à surmonter les retombées de la crise de la Khaleeji 27, après avoir affirmé ses excuses et son respect des décisions disciplinaires, sa prochaine participation demeurant tributaire des choix techniques officiels.