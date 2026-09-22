Le Real Madrid peine toujours à surmonter les conséquences de sa défaite face à l'Atlético Madrid dans le derby de la capitale, la polémique autour des décisions arbitrales ayant éclipsé tout débat relatif à la performance de l'équipe et aux raisons du recul de ses résultats.

Au cœur de cette polémique, la position de Kylian Mbappé s'est démarquée du discours adopté par le club après la rencontre. La star française a en effet appelé à se concentrer sur les aspects que l'équipe peut améliorer, plutôt que de réduire les causes des résultats négatifs aux erreurs d'arbitrage ou de faire porter l'entière responsabilité aux arbitres.

Dans ses dernières déclarations, Mbappé a pris ses distances avec le discours axé sur les décisions arbitrales, affirmant qu'il ne souhaitait pas se lancer dans des débats répétés au sujet des arbitres, et que le Real Madrid était tenu de travailler davantage afin de retrouver son niveau et de revenir dans la course aux titres.

Les propos de Mbappé sont intervenus en réponse à une question portant sur le fait de savoir si le Real Madrid ne bénéficiait pas de chances égales pour rivaliser. Il a déclaré : « Je pense que je n'ai jamais été un joueur qui parle beaucoup de l'arbitrage, et je ne vais pas commencer maintenant. Je pense à des choses, mais je les garde pour moi. »

Le joueur français a précisé qu'il était conscient que les arbitres sont des êtres humains et qu'ils peuvent donc commettre des erreurs durant les matchs, mais il a en même temps insisté sur le fait qu'il ne voulait pas s'engager dans de longs débats autour des décisions arbitrales, ni en faire le principal sujet de discussion après chaque résultat négatif de l'équipe.

La position de Mbappé tranche avec les déclarations tenues par Mourinho après la défaite dans le derby face à l'Atlético Madrid. Le technicien portugais a en effet, lors de sa conférence de presse, mis l'accent sur plusieurs décisions arbitrales qui ont suscité la polémique, présentant des images et des situations qu'il jugeait similaires à des interventions observées lors d'autres matchs, et estimant que certaines d'entre elles avaient profité à l'Atlético Madrid ou au Barça.

Mourinho a longuement évoqué les situations qui ont suscité son objection, estimant que certaines des interventions survenues durant le match méritaient des sanctions plus sévères, et pointant une différence dans la manière de traiter des situations similaires d'un match à l'autre. En conséquence, le débat sur l'arbitrage a éclipsé celui relatif au niveau technique affiché par le Real Madrid durant le derby.

Le rapport souligne que la position actuelle de Mourinho diffère également de certaines déclarations qu'il avait faites lors d'occasions précédentes, lui qui avait déjà affirmé sa confiance dans l'arbitrage espagnol, et déclaré après un match qu'il faisait confiance à l'arbitre avant chaque rencontre, même si l'arbitre prenait, après le coup de sifflet final, des décisions qui ne lui plaisaient pas ou soulevaient son objection.

À l'inverse, Mbappé estime que le Real Madrid ne peut pas expliquer sa crise actuelle par le seul arbitrage, et que l'équipe est tenue de regarder sa performance et de tenter de remédier aux points faibles apparus lors des derniers matchs.

La star française a déclaré : « Les autres peuvent parler, mais nous devons en faire plus et travailler pour que le rêve revienne au Real Madrid, et que reviennent les titres. »

La position de Mbappé place le joueur dans un espace différent de celui du discours officiel qui circule au sein du club, au moment où le Real Madrid tente de déterminer les raisons ayant conduit au recul de ses résultats ces derniers temps.

Outre la polémique arbitrale, l'équipe fait face à des critiques liées à son niveau technique et à sa capacité à imposer son style lors des grands matchs, ainsi qu'à des points d'interrogation autour de certains postes qui n'ont pas reçu les renforts nécessaires.

Dans ce contexte, il est également question de l'absence de certaines recrues ou renforts jugés indispensables pour préserver l'équilibre de l'équipe et renforcer sa capacité à rivaliser, sans oublier la polémique persistante autour de la période ayant suivi la retraite de Toni Kroos et l'impact de son départ sur la manière de jouer du Real Madrid et sur sa capacité à contrôler le rythme des matchs.