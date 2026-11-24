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Nouveau rebondissement dans le litige autour de la CAN : le Tribunal arbitral du sport (TAS) a rendu le titre au Sénégal, vainqueur sur le terrain, et déclaré le Maroc perdant.

La décision des trois arbitres chargés de l'affaire a été prise « à l'unanimité », selon un communiqué publié mardi. Le TAS revient ainsi sur la décision rendue en mars par la commission d'appel de la Confédération africaine de football (CAF).

Le tribunal arbitral a conclu « que la décision de poursuivre ou d'interrompre le match relevait en dernier ressort de la seule compétence de l'arbitre », précise la décision : « En donnant le coup de sifflet pour reprendre le jeu, l'arbitre a indiqué que les conditions d'une reprise étaient réunies. » Il ne fait « aucun doute que les effets de la décision de l'arbitre se limitaient exclusivement au terrain ». L'arbitre n'a donc commis « aucune erreur de droit ».

La commission d'appel de la CAF avait auparavant annulé la victoire 1-0 du Sénégal en finale à Rabat, capitale du Maroc, et attribué le match 3-0 au Maroc, pays hôte. La fédération sénégalaise avait alors saisi le TAS. Le litige sans précédent trouve son origine dans les scènes de chaos survenues lors de la finale du 18 janvier . Le Maroc peut encore saisir le Tribunal fédéral suisse. Celui-ci ne se prononcerait pas sur le fond de l'affaire, mais examinerait des questions de procédure.

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Après cette décision du TAS, un incident présumé survenu en amont et signalé par la fédération marocaine prend également une importance particulière. Selon une source proche de cette fédération, une conversation téléphonique aurait eu lieu dimanche entre l'un des trois arbitres chargés de l'affaire et le président de la fédération sénégalaise, Abdoulaye Fall. Si cet appel a effectivement eu lieu, il pourrait remettre en question l'impartialité de cet arbitre.

De nombreux joueurs sénégalais, dont l'ancien joueur du Bayern Munich Sadio Mane, avaient temporairement quitté le terrain peu avant la fin du match pour protester contre un penalty controversé accordé au Maroc alors que le score était de 0-0 . Des supporters sénégalais avaient également tenté d'envahir la pelouse. Le match avait alors été interrompu pendant près de 20 minutes, avant le retour des joueurs sénégalais et la reprise du jeu. Le Maroc avait manqué le penalty, puis le Sénégal s'était finalement imposé 1-0 grâce à un but de Pape Gueye en prolongation.

Getty Images

En mars, la CAF a annulé le résultat du match. La Fédération sénégalaise de football (FSF) a alors qualifié cette décision de « vol administratif le plus flagrant de l'histoire de notre sport » et saisi le TAS. Celui-ci vient de confirmer la victoire 1-0 du Sénégal obtenue sur le terrain.