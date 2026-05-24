Coup de théâtre au Portugal : un club de deuxième division s’adjuge la finale de la Coupe aux dépens du Sporting CP

Le SCU Torreense a créé la surprise en finale de la Coupe du Portugal. Troisième de deuxième division, il a battu le Sporting CP 2-1, privant le deuxième de la Liga Portugal du doublé.

Le club lisboète, deuxième du championnat portugais et donc qualifié pour la Ligue des champions, affrontait Torreense en finale de la Coupe du Portugal dimanche soir.

Dès la 4^e minute, le corner de Javi Vázquez, repris de la tête par Léo Silva, était repris par Kevin Zohi pour l’ouverture du score : 0-1.

Malgré ce handicap, Rui Borges maintient son onze. La confiance de l’entraîneur est récompensée peu après la mi-temps : Luis Suárez égalise. Mohamed Ali Daidi ne parvient pas à repousser le ballon, et Suárez, d’une retourné, glisse le cuir dans le petit filet.

Les Lions ont alors campé dans le camp adverse, imposant une possession étouffante et une pression constante, sans toutefois créer de véritables occasions, tant la défense de Torreense restait solide.

Au terme des 90 minutes, aucune équipe n’avait pris l’avantage et les deux formations partaient en prolongation. À la 110^e minute, le Sporting subissait un coup dur : Maximiliano Araújo provoquait un penalty et écopait d’un carton rouge pour sa faute. Torreense a ainsi hérité d’une occasion en or, qu’il a saisie à deux mains : 1-2.

Le troisième de deuxième division portugaise a résisté jusqu’au bout et a créé la surprise en battant le Sporting en finale de la Coupe. Grâce à ce succès en Coupe, Torreense accède directement à la phase de groupes de l’Europa League. Par ailleurs, puisque Aston Villa a terminé dans le top 4 de la Premier League et remporté l’Europa League, le Sporting est qualifié d’office pour la Ligue des champions et évite ainsi les tours préliminaires.