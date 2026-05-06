Coup de théâtre : Arsenal s’intéresserait à un joueur de Manchester United ayant disputé 400 matchs sous les couleurs du club

Selon le Manchester Evening News, Arsenal surveille de près la situation de Marcus Rashford. Le finaliste de la Ligue des champions pourrait passer à l’action si le FC Barcelone ne levait pas l’option d’achat de trente millions d’euros.

Formé à Manchester United, l’attaquant a disputé un peu plus de quatre cents matchs avec l’équipe première avant d’être prêté à Aston Villa l’hiver dernier.

Il y a retrouvé son meilleur niveau, ce qui lui a ouvert les portes d’un prêt au Barça. International anglais (70 sélections), il a marqué treize buts et délivré douze passes décisives en 46 matchs en Espagne.

Le club dispose d’une option d’achat de trente millions d’euros, et Hansi Flick n’a pas encore rendu sa décision.

Si le club catalan renonçait à l’exercice, les Gunners, qui cherchent à renforcer leur côté gauche, seraient prêts à intervenir. Gabriel Martinelli et Leandro Trossard sont pour l’instant les seules solutions à ce poste.

Selon le média local, le Bayern Munich surveille également le dossier, tout comme celui d’Anthony Gordon (Newcastle United).