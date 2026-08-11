Al-Nassr est entré en action de manière soudaine, afin de conclure sa deuxième recrue lors de l'actuel mercato estival, en profitant de la crise que traverse le club italien de l'AC Milan ces derniers temps.

Le journal italien « La Gazzetta dello Sport » a affirmé qu'Al-Nassr souhaite recruter le Français Mike Maignan, gardien de but de l'AC Milan, lors du mercato estival en cours.

Cela intervient alors que le club saoudien souhaite s'attacher les services d'un nouveau gardien pour succéder au Brésilien Bento, d'autant plus que le gardien saoudien Nawaf Al-Aqidi se rapproche lui aussi d'un départ.

Al-Nassr souhaite profiter de la crise qui a éclaté autour de Maignan ces derniers temps, notamment après le report de son retour, en compagnie de son coéquipier Adrien Rabiot, au rassemblement de l'AC Milan, après la Coupe du monde 2026, du 12 au 16 août en cours.

Cette affaire a suscité une vive colère parmi les supporters de l'AC Milan, qui ont lancé une violente offensive contre le gardien français, notamment à l'approche du coup d'envoi de la saison.

La mission d'Al-Nassr semble difficile, d'autant plus que le joueur de 31 ans a prolongé son contrat avec l'AC Milan, en janvier dernier, pour les 5 prochaines années, jusqu'en 2031.

Maignan, bien qu'il soit l'un des joueurs les mieux payés de l'AC Milan, où il perçoit 7 millions d'euros, ce salaire paraît faible par rapport à ce qu'il pourrait percevoir en cas de transfert vers le championnat saoudien, ce qui renforce les chances d'Al-Nassr de le convaincre.

Maignan devrait tenir une réunion avec la direction de l'AC Milan et l'entraîneur portugais Ruben Amorim, dès son retour à Milan, afin de trancher définitivement sa situation avec l'équipe.

Il est à noter que Maignan porte le brassard de capitaine de l'AC Milan, où il joue depuis son arrivée dans ses rangs en 2021 en provenance de Lille, et il a disputé depuis lors 204 matchs avec le club, encaissant 208 buts et préservant sa cage inviolée à 75 reprises.

Le gardien de l'AC Milan était par ailleurs le protecteur des buts de l'équipe de France lors de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, qui s'est achevée par une quatrième place pour les « Bleus ».