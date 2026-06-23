Coup de théâtre à Madrid ! Une légende de l'Atlético trahit les Rojiblancos… et offre Álvarez au FC Barcelone

L’Argentin Sergio Agüero s’est exprimé au sujet de la situation délicate que traverse son compatriote Julián Álvarez à l’Atlético de Madrid, estimant que le départ de « l’Araignée » du Wanda Metropolitano pourrait constituer la meilleure issue pour toutes les parties. La légende du football argentin a même désigné Barcelone comme destination idéale pour le jeune international.

L’ancien attaquant de Manchester City estime que le style de jeu du Barça correspond parfaitement aux caractéristiques de l’international argentin et que ce dernier devrait donc saisir cette opportunité cet été.

Ces déclarations, diffusées sur la chaîne « Gigantes » puis relayées par « Mundo Deportivo », interviennent après que l’attaquant de 26 ans a surpris son monde en avouant son désir de quitter l’Atlético. Ayant lui-même porté les couleurs de l’Atlético, de Manchester City puis du Barça, Agüero a jugé « tout à fait légitime » la franchise de son compatriote.

L’ancien attaquant, retraité sous le maillot blaugrana depuis fin 2021, a ajouté : « Le club ne communiquera pas, et le joueur n’a d’autre choix que d’être franc. Il a dit avoir rencontré les dirigeants, et ils ont convenu que le transfert était la meilleure solution. »

« Si j’étais le club, et que le joueur ne se sent pas à l’aise dans la ville, avec ses coéquipiers ou l’entraîneur, la meilleure solution serait de trouver une issue et de le céder », a-t-il ajouté.

Il a salué la franchise du joueur : « On n’a pas de joueur qui se comporte mal toute l’année ; s’il n’est pas à l’aise, le club doit l’aider ; c’est comme ça que ça marche pour moi. »

Il met toutefois en garde contre une position trop rigide de l’Atlético : « Quand un joueur n’est pas heureux, chaque club choisit sa stratégie, et au final, c’est toujours le joueur qui souffre. »

Concernant sa destination idéale, Agüero estime qu’il pourrait s’imposer dans de nombreux clubs, mais qu’il serait particulièrement à l’aise à Barcelone grâce à son style de jeu imprévisible et complet, capable d’occuper plusieurs postes offensifs.

Il a conclu en saluant la polyvalence de l’Argentin : « Avoir des joueurs comme lui est un atout : il peut jouer en attaque, sur les ailes, en pointe ou en soutien. C’est un joueur sur lequel on peut compter en cas de blessure d’un autre. »