Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

La semaine a été difficile pour Joshua Kimmich, capitaine du Bayern Munich. Après avoir qualifié d’« inacceptable » le comportement de son club envers Musiala, des propos qui ont inévitablement suscité la polémique, le défenseur allemand s’est fait remarquer pour une mauvaise raison lors du match nul 0-0 de l’équipe de Vincent Kompany sur le terrain de Hambourg, en Bundesliga. Le joueur de 31 ans a en effet été expulsé à la 44e minute pour avoir tiré les cheveux d’un adversaire.

« J’ai commis une grosse erreur, je n’ai aucune excuse. Je ne comprends toujours pas ce qui m’a pris. C’était un geste stupide, je dois présenter mes excuses à l’équipe », a déclaré Kimmich après le match. Kimmich a quitté le terrain presque en larmes.

Rappelons les propos par lesquels Joshua Kimmich, capitaine du club, avait commenté le comportement du Bayern envers Musiala : « Ce que je ne comprends pas, c’est la manière dont tout cela est communiqué publiquement. Cela ne doit jamais se faire aux dépens d’un joueur. Bien sûr, le club est plus grand que nous, les joueurs, mais il n’est pas plus grand que l’être humain. C’est absolument inacceptable et indigne du Bayern Munich. Quand il s’agit des performances des joueurs, les critiques sont légitimes et nous devons les accepter. Cela fait partie du métier. Mais ici, il s’agissait d’un autre problème, qui aurait dû être réglé en interne et non publiquement. »