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Niko Springer a créé la surprise au Grand Slam of Darts en devenant le deuxième Allemand de l’histoire du tournoi à atteindre les quarts de finale.

Le joueur de 26 ans, originaire de Mayence, a battu l’ancien champion du monde anglais Rob Cross 10-8 en huitième de finale. Il affrontera ensuite le Gallois Gerwyn Price, triple vainqueur du tournoi, qui a battu l’Anglais Ryan Searle 10-7. Ce sera le premier quart de finale d’un tournoi majeur de la carrière de Springer.

Après un début de match équilibré, Springer a remporté cinq legs consécutifs. À 9-5, la rencontre semblait jouée. Mais Cross, désormais tombé à la 24e place du classement mondial, est revenu dans le match, notamment parce que le « Meenzer Bub » a été rattrapé par la nervosité. Springer a manqué une première fléchette de match, mais la deuxième a fait mouche.

La suite pour Martin Schindler et Gabriel Clemens

Le vice-champion d’Europe Martin Schindler et l’ancien demi-finaliste du championnat du monde Gabriel Clemens sont eux aussi toujours en lice à Wolverhampton, en Angleterre. Clemens affrontera l’Anglais Nathan Aspinall jeudi soir (à partir de 20 h 15 sur Sport1 et DAZN). Schindler sera ensuite opposé au Néerlandais Gian van Veen, vice-champion du monde. Avant Springer, Michael Unterbuchner avait été, en 2018, le seul Allemand à atteindre les quarts de finale du Grand Slam.

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Seul Jan Schmidt, finaliste surprise du championnat du monde juniors, avait été éliminé parmi les quatre Allemands après deux défaites lors du tour préliminaire. Seuls les meilleurs joueurs des 16 groupes ont accédé au tour suivant. La dotation totale s’élève à un million de livres sterling, dont 200 000 livres pour le vainqueur.