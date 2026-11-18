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Niko Springer a créé la surprise au Grand Slam of Darts en devenant le deuxième Allemand de l’histoire du tournoi à atteindre les quarts de finale. Le grand favori Luke Littler a, lui, été éliminé.

Le joueur de 26 ans, originaire de Mayence, a battu l’ancien champion du monde anglais Rob Cross 10-8 en huitièmes de finale. Il affrontera ensuite le Gallois Gerwyn Price, triple vainqueur du tournoi, qui a dominé l’Anglais Ryan Searle 10-7. Springer disputera le premier quart de finale d’un tournoi majeur de sa carrière.

Après un début de match équilibré, Springer a remporté cinq legs consécutifs. À 9-5, la partie semblait jouée. Mais Cross, désormais retombé à la 24e place du classement mondial, est revenu, notamment parce que le « Meenzer Bub » devait composer avec ses nerfs. Springer a manqué une première fléchette de match avant de réussir la deuxième.

L’élimination de Luke Littler, vainqueur des deux dernières éditions du tournoi, a été au moins aussi sensationnelle que la qualification de Springer. Le numéro un mondial s’est incliné 8-10 face au Néerlandais Jermaine Wattimena. Mené 1-2, Wattimena a pris l’avantage 7-2. Littler a tenté de revenir en réalisant un break pour porter le score à 7-9, mais Wattimena, 38 ans, a scellé la surprise face à un adversaire deux fois plus jeune grâce à son meilleur finish du match, à 77 points.

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La suite pour Martin Schindler et Gabriel Clemens

Le vice-champion d’Europe Martin Schindler et l’ancien demi-finaliste du championnat du monde Gabriel Clemens sont eux aussi toujours en lice à Wolverhampton, en Angleterre. Clemens affrontera l’Anglais Nathan Aspinall jeudi soir (à partir de 20 h 15 sur Sport1 et DAZN), puis Schindler sera opposé au vice-champion du monde néerlandais Gian van Veen. Avant Springer, Michael Unterbuchner était le seul Allemand à avoir atteint les quarts de finale du Grand Slam, en 2018.

Seul Jan Schmidt, finaliste surprise du championnat du monde junior, avait été éliminé parmi les quatre Allemands après deux défaites lors de la phase de groupes. Seuls les meilleurs joueurs des 16 groupes ont accédé au tour suivant. La dotation totale s’élève à un million de livres sterling, dont 200 000 pour le vainqueur.