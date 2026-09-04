Coulisses palpitantes dans le vestiaire de City avant de boucler le transfert d'Enzo

Enzo Maresca, l'entraîneur de Manchester City, a révélé que plusieurs joueurs de l'équipe tenaient à savoir si Enzo Fernández allait rejoindre le club dans les derniers jours du mercato, tant ils avaient envie de jouer à ses côtés.

Le duo avait travaillé ensemble à Chelsea, avant que l'international argentin, âgé de 25 ans, ne rejoigne Manchester City en provenance de Chelsea pour 125 millions de livres sterling le dernier jour du mercato, un record britannique partagé.

Maresca a affirmé que Fernández était « prêt » à effectuer ses débuts avec Manchester City face à Coventry City, tout juste promu, samedi dans le cadre de la Premier League, sur la pelouse de l'Etihad Stadium.

Maresca a déclaré en conférence de presse : « Je connais bien Enzo et je sais ce qu'il peut apporter à l'équipe. C'est un joueur gagnant, il possède une mentalité de vainqueur et il sait comment gagner après avoir été sacré champion du monde et champion du monde des clubs. »

Maresca avait nommé Fernández capitaine à Chelsea, mais il a confirmé le choix de Rúben Dias comme nouveau capitaine de Manchester City, en remplacement de Bernardo Silva, parti cet été, tandis qu'Erling Haaland, Marc Guéhi et Gianluigi Donnarumma font partie du groupe des cadres.

Maresca a poursuivi : « Je viens de dire que c'est un gagnant, et lorsque tu appartiens à une équipe et qu'arrive un autre joueur qui possède une mentalité de vainqueur, ils sont toujours heureux. »

Il a ajouté : « Je peux vous promettre que, lors des quatre ou cinq derniers jours, quatre ou cinq joueurs de l'équipe demandaient s'il allait venir ou non, parce qu'ils voulaient qu'il soit avec nous. »

Il a enchaîné : « Il est très important qu'il soit avec nous, et nous en sommes heureux à 100 %. »

Lors d'un entretien exclusif publié par le club jeudi, Fernández a déclaré qu'il avait toujours « rêvé d'évoluer dans un club de la dimension de Manchester City », ce qui a été perçu comme une manière de rabaisser son ancien club, Chelsea.

Le souhait catégorique de Fernández était de quitter Stamford Bridge depuis le début de l'année, et les discussions avec l'entraîneur Xabi Alonso cet été n'ont pas réussi à le faire changer d'avis.

Alonso a déclaré : « En football, il se passe beaucoup de choses. Nous avons eu des discussions avec Enzo, toujours empreintes de respect. Ce qu'il a apporté au club a été formidable, mais le moment est venu d'aller de l'avant. »

Alonso a ajouté : « Nous avons des joueurs de qualité à chaque poste, et nous sommes désormais prêts à démarrer. »

Manchester City a dépensé une somme record sur le marché des transferts, s'élevant à 458 millions de livres sterling en recrues, dont 327 millions de livres sterling pour renouveler l'entrejeu avec les arrivées de Fernández, Elliot Anderson et Ayoub Bouaddi.

Le club a également fait venir les ailiers Iliman Ndiaye et Alan, ainsi que le gardien remplaçant Gerónimo Rulli comme autres recrues pour l'équipe première, malgré la récupération de plus de 300 millions de livres sterling grâce aux ventes de joueurs.

Maresca a ajouté : « Je suis très content des efforts fournis par la direction, le président Khaldoon Al Mubarak et le directeur sportif Hugo Viana. Très content. »

Il a conclu : « Ces derniers jours, Iliman et Enzo sont arrivés, et maintenant l'effectif est complet, l'affaire est réglée. Le moment est venu de travailler. »



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