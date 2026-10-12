Les caméras de surveillance installées au domicile de Joan Garcia, gardien de but du Barça, ont joué un rôle déterminant en permettant aux Mossos d'Esquadra d'arrêter trois membres d'un gang criminel à Barcelone.

Ce groupe, composé de deux hommes âgés de 58 et 42 ans (actuellement en détention) et d'une femme de 46 ans (remise en liberté), ciblait des résidences de grande valeur. Ils étaient placés en détention depuis le 1er octobre, après avoir été interpellés dans le secteur de Gavà.



Selon les informations obtenues par le site « ElCaso.com » et publiées par le quotidien catalan « Sport », les agents de la division des enquêtes criminelles (DIC) ont établi que les suspects choisissaient les domiciles de personnes qu'ils connaissaient, estimant pouvoir y trouver des biens d'une grande valeur économique. Avant de passer à l'action, ils surveillaient les propriétés et observaient les déplacements des occupants, en utilisant des voitures de location pour se déplacer.

Lors de la dernière Supercoupe d'Espagne, des cambrioleurs s'étaient introduits dans le domicile de Joan Garcia, situé à Castelldefels. La maison du gardien de but avait été cambriolée le 10 janvier, pendant que la compétition se déroulait en Arabie saoudite. Quelques jours plus tôt, le 30 décembre précisément, le domicile de Pau Cubarsi avait lui aussi été visité alors que le joueur se trouvait à l'entraînement avec le club catalan.



Des bijoux ont été volés au domicile de Garcia, tandis qu'une montre a été dérobée chez Cubarsi. L'alarme s'est déclenchée chez Joan à 20 heures (heure espagnole), après l'entrée de deux individus vêtus de noir dans la propriété. Une patrouille de la police locale, une unité des Mossos (la police catalane) ainsi que deux agents de sécurité de la société mandatée par le FC Barcelone pour protéger ses joueurs sont rapidement arrivés sur les lieux.



Pour ce qui est de Pau Cubarsi, le vol s'est produit lors de la deuxième journée d'entraînement du FC Barcelone après les fêtes de Noël. Le joueur, originaire de la commune d'Estanyol et qui vit avec sa sœur, prenait son repas à la Ciutat Esportiva Joan Gamper avec ses coéquipiers. L'effraction a eu lieu vers 14 h 30, à un moment où la maison était vide.

Plusieurs mois plus tard, le journal « El Caso » a indiqué que le système de vidéosurveillance de Joan Garcia avait été la clé permettant de relier ce cambriolage au groupe criminel et à huit autres cambriolages commis par la suite, une enquête qui s'est achevée par l'arrestation des trois individus le 1er octobre à Gavà.

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La division des enquêtes criminelles a ainsi relié le groupe à huit cambriolages de domiciles : deux à Castelldefels, les autres à El Papiol, Sant Vicenç de Montalt, Cubelles, Peralada, Sant Pere de Ribes et L'Argilaga.

Les agents ont analysé les déclarations des témoins, les images des caméras de surveillance et d'autres éléments de preuve ayant permis de relier les suspects aux lieux faisant l'objet de l'enquête.

D'après les investigations, les personnes interpellées avaient des rôles bien définis : l'une d'elles se chargeait de repérer les maisons et participait directement aux cambriolages, tandis que les autres apportaient leur aide sur les aspects logistiques, le transport et la fourniture des moyens nécessaires, comme la location de véhicules.



