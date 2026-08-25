Coulisses du mercato : le Barça va-t-il recruter Gyökeres et Lautaro ?

Un rapport de presse a révélé la vérité sur les démarches de Barcelone pour recruter Viktor Gyökeres, l'attaquant d'Arsenal, lors du mercato estival en cours.

L'émission espagnole « El Chiringuito » a rapporté que Gyökeres pourrait être le nouvel attaquant de Barcelone si le Barça échoue dans le recrutement de Julian Alvarez, l'attaquant de l'Atlético Madrid, cet été.

Selon le journal britannique « The Athletic », Viktor Gyökeres est l'un des noms associés à Barcelone, mais il ne suscite pas l'adhésion au sein de la direction du Barça.

Des sources internes à Barcelone ont indiqué que Lautaro Martínez, l'attaquant de l'Inter, est l'un des joueurs qui séduisent Barcelone, mais qu'il est extrêmement difficile de le recruter cet été.

Giuseppe Marotta, le directeur général de l'Inter, a déclaré à la chaîne DAZN Italie durant le week-end : « Avant tout, Lautaro Martínez est notre capitaine et incarne l'histoire actuelle de notre club. Et je peux affirmer très clairement qu'il n'existe aucune chance qu'il parte. »

Le journal britannique a rapporté que Flick et Deco gardent secrets, pour l'instant, leurs plans de mercato pour renforcer l'attaque, d'autant que le rêve de recruter Alvarez demeure au sein du club.



Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de « Kooora »