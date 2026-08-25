Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
Arsenal FC v Como Calcio - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduit par

Coulisses du mercato : le Barça va-t-il recruter Gyökeres et Lautaro ?

Mercato
V. Gyoekeres
J. Alvarez
L. Martinez
FC Barcelone
Arsenal
Inter
LaLiga
Suède
Argentine
Espagne
Angleterre
Italie

Le remplaçant d'Álvarez

Un rapport de presse a révélé la vérité sur les démarches de Barcelone pour recruter Viktor Gyökeres, l'attaquant d'Arsenal, lors du mercato estival en cours.

L'émission espagnole « El Chiringuito » a rapporté que Gyökeres pourrait être le nouvel attaquant de Barcelone si le Barça échoue dans le recrutement de Julian Alvarez, l'attaquant de l'Atlético Madrid, cet été.

Selon le journal britannique « The Athletic », Viktor Gyökeres est l'un des noms associés à Barcelone, mais il ne suscite pas l'adhésion au sein de la direction du Barça.

Des sources internes à Barcelone ont indiqué que Lautaro Martínez, l'attaquant de l'Inter, est l'un des joueurs qui séduisent Barcelone, mais qu'il est extrêmement difficile de le recruter cet été.

Giuseppe Marotta, le directeur général de l'Inter, a déclaré à la chaîne DAZN Italie durant le week-end : « Avant tout, Lautaro Martínez est notre capitaine et incarne l'histoire actuelle de notre club. Et je peux affirmer très clairement qu'il n'existe aucune chance qu'il parte. »

Le journal britannique a rapporté que Flick et Deco gardent secrets, pour l'instant, leurs plans de mercato pour renforcer l'attaque, d'autant que le rêve de recruter Alvarez demeure au sein du club.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de « Kooora »

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google