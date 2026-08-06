Des rapports français ont révélé la véritable raison de l'échec des négociations entre le club d'Al-Ahli d'Arabie saoudite et l'entraîneur français chevronné Didier Deschamps, qui figurait parmi les noms les plus en vue pour prendre les rênes techniques de l'équipe après le départ de l'Allemand Matthias Jaissle.

Selon les informations rapportées par la radio Monte-Carlo française, Deschamps n'a pas fermé la porte à l'idée d'entraîner Al-Ahli, montrant au contraire une ouverture de principe à tenter l'aventure en Roshn League, notamment au vu du projet sportif et des grandes ambitions que nourrit le club.

Mais le rapport a précisé que les négociations n'ont pas avancé comme il se doit, en raison du mécanisme de prise de décision au sein des clubs saoudiens, où l'affaire ne se limite pas à une seule partie, plusieurs entités participant à l'élaboration des décisions stratégiques, ce qui conduit souvent à un allongement des procédures ou à un changement de certaines orientations au cours des négociations.

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Le rapport a ajouté que le dossier des grandes signatures ne dépend pas uniquement de la direction du club, le dernier mot revenant, pour un certain nombre de transferts importants, au Fonds public d'investissement, ce qui a rendu le parcours des négociations avec Deschamps plus complexe, avant qu'il ne s'arrête définitivement.

Ces détails interviennent alors qu'Al-Ahli a réussi à engager le Néerlandais Marino Pusic pour diriger l'équipe au cours des deux prochaines saisons, après que le club a écarté un certain nombre de grands noms associés à l'entraînement du « Raqi », mettant ainsi un terme à l'un des dossiers les plus captivants du marché des entraîneurs cet été.