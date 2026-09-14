Jorge Mendes, agent de plusieurs joueurs du Barça, a tenu une réunion avec Joan Laporta, le président du club catalan, pour discuter de certains sujets concernant l'équipe.

Selon le journal espagnol Mundo Deportivo, citant des sources proches du Barça, la réunion n'avait pas pour but d'aborder des questions relatives aux prochaines périodes de transfert, et ce quelques jours seulement après la fermeture du mercato estival.

Après la conclusion définitive du transfert de Joao Cancelo au Barça pour trois saisons fin août, la dernière opération finalisée a été le départ du milieu de terrain Marc Casado, prêté au Deportivo La Corogne jusqu'à la fin de la saison en cours.

L'arrière gauche Alejandro Balde, l'un des produits de l'académie du club, fait l'objet d'un grand intérêt ces derniers jours en raison de la baisse de son rôle au sein de l'équipe de Hansi Flick. Il fait également partie des joueurs représentés par Mendes, mais malgré les informations circulant sur l'intérêt de Liverpool pour le recruter, aucun mouvement n'est attendu pour le moment.

Plusieurs mois nous séparent encore de la prochaine période de transferts, et il n'était pas prévu que cette réunion entre le club et l'agent de joueurs porte sur d'éventuelles hypothèses. Si besoin est, il y aura un moment plus tard pour les examiner.

Par ailleurs, on ne peut ignorer que le principal joueur de Mendes au Barça est Lamine Yamal, alors qu'il reste 42 jours avant l'annonce du lauréat du Ballon d'Or 2026.

Pour l'heure, ce qui est certain et clairement affiché, c'est que le Barça, par la voix de ses responsables officiels, a soutenu la candidature du joueur portant le numéro 10 du club au trophée de France Football.

Ce soutien a été exprimé successivement par le président du club Joan Laporta, l'entraîneur Hansi Flick, le directeur sportif Deco et le vice-président Rafael Yuste.

Les figures marquantes de la direction du Barça ont manifesté leur soutien à la star mondiale issue de l'académie de La Masia, après la confirmation de sa présence parmi les 30 candidats au Ballon d'Or, une liste qui a connu de manière surprenante l'absence de Raphinha Dias et de Pedri Gonzalez.

Auparavant, le Real Madrid avait annoncé, par la voix de son entraîneur José Mourinho en tant que porte-parole officiel du club, son soutien au choix de son attaquant Kylian Mbappé pour remporter le Ballon d'Or.



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