Une journaliste argentine a révélé que le capitaine de l'Albiceleste, Lionel Messi, avait eu un geste humain remarquable envers le gardien de but capverdien Vozinha et sa famille avant la finale de la Coupe du monde 2026.

Après un parcours marathon lors des phases à élimination directe du Mondial, la sélection argentine n'est pas parvenue à décrocher le titre de la Coupe du monde, cédant face à l'Espagne, qui a battu les coéquipiers de Messi sur le score d'un but à zéro dimanche dernier pour glaner sa deuxième étoile.

Selon la journaliste argentine Yanina Latorre, Messi a personnellement tenu à offrir des billets gratuits à plusieurs personnes qui n'avaient pas les moyens d'assister à la finale, afin qu'elles puissent suivre l'événement depuis les tribunes.

Elle a ajouté que cette initiative concernait également quatre membres de la famille de Vozinha, après que Messi eut chargé ses représentants de leur procurer des billets gratuits pour assister à la finale.

Messi avait affronté Vozinha en trente-deuxièmes de finale de la compétition, lorsque la sélection argentine s'était imposée face au Cap-Vert sur le score de 3-2, un match durant lequel le gardien chevronné avait attiré l'attention par des arrêts remarquables qui ont failli priver le champion du monde de la qualification.

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