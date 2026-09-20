Des rapports médiatiques ont révélé les détails de la crise entre le professionnel brésilien Wenderson Galeno, ailier d'Al-Ahli Saudi, et son entraîneur néerlandais Marino Pusic, lors de la soirée de la défaite face à Sundowns (1-2), samedi dernier, dans le cadre de la Coupe intercontinentale.

La rencontre a vu Galeno participer dans les dernières minutes au poste d'arrière gauche, ce qui a déclenché sa colère, d'autant plus qu'il évolue habituellement au poste d'arrière.

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Selon ce qu'a rapporté l'émission « Doreena Ghair », la crise remonte à avant le match, lorsque Pusic a tenu une réunion avec le joueur pour connaître son degré de préparation physique et technique en vue de sa participation après son rétablissement de sa blessure.

La source a précisé que « le joueur a informé son entraîneur de son désir de participer, notamment après son rétablissement de sa blessure, mais ce dernier lui a demandé de ne pas se précipiter afin de ne pas subir une rechute soudaine ».

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Il a indiqué que « la non-participation de Galeno dans le onze de départ a provoqué une grande colère du joueur, et ce qui a déclenché la crise, c'est son entrée dans les dernières minutes en tant qu'arrière gauche ».

« Al-Raqi » traverse une période difficile sur les plans technique et administratif, des rapports ayant indiqué que l'entraîneur néerlandais pourrait quitter le banc d'Al-Ahli sous peu.