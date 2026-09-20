Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traduit par

Coulisses brûlantes : le secret du différend entre le professionnel d'Al Ahly et Posecnik lors de la nuit face à Sundowns

Sundowns FC vs Al Ahli
Sundowns FC
Al Ahli
FIFA Intercontinental Cup
W. Galeno
Afrique du Sud
Arabie saoudite
Brésil

Secrets brûlants

Des rapports médiatiques ont révélé les détails de la crise entre le professionnel brésilien Wenderson Galeno, ailier d'Al-Ahli Saudi, et son entraîneur néerlandais Marino Pusic, lors de la soirée de la défaite face à Sundowns (1-2), samedi dernier, dans le cadre de la Coupe intercontinentale.

La rencontre a vu Galeno participer dans les dernières minutes au poste d'arrière gauche, ce qui a déclenché sa colère, d'autant plus qu'il évolue habituellement au poste d'arrière.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de « Kooora »

Selon ce qu'a rapporté l'émission « Doreena Ghair », la crise remonte à avant le match, lorsque Pusic a tenu une réunion avec le joueur pour connaître son degré de préparation physique et technique en vue de sa participation après son rétablissement de sa blessure.

La source a précisé que « le joueur a informé son entraîneur de son désir de participer, notamment après son rétablissement de sa blessure, mais ce dernier lui a demandé de ne pas se précipiter afin de ne pas subir une rechute soudaine ».

Saudi Pro League
Al Fath crest
Al Fath
ALF
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL
MTN 8 Cup
Orlando Pirates crest
Orlando Pirates
ORP
Sundowns FC crest
Sundowns FC
SFC

À lire aussi : la rumeur du repas, le directeur de la sélection saoudienne explique la raison de l'exclusion d'Al-Juwayr avant la Coupe du Golfe 27

Il a indiqué que « la non-participation de Galeno dans le onze de départ a provoqué une grande colère du joueur, et ce qui a déclenché la crise, c'est son entrée dans les dernières minutes en tant qu'arrière gauche ».

« Al-Raqi » traverse une période difficile sur les plans technique et administratif, des rapports ayant indiqué que l'entraîneur néerlandais pourrait quitter le banc d'Al-Ahli sous peu.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google