Couisses en effervescence : Hélène Hendriks, furibonde, part à l’assaut du boss de la chaîne

L’émission « De Oranjezondag », habituellement présentée par Hélène Hendriks, a connu un rebondissement dimanche : la direction de SBS6 a écarté la journaliste au dernier moment et confié l’animation à Thomas van Groningen. Selon Johan Derksen, ce changement n’a pas été du goût de la principale intéressée.

Dans le podcast « Groeten uit Grolloo », Derksen affirme que la présentatrice a été écartée au dernier moment de son propre programme. « Hélène a été repérée par Talpa comme la femme idéale du show-biz pour ces grandes émissions, n’est-ce pas ? Et elle présente actuellement une émission de très grande envergure, qui est enregistrée en plusieurs parties. Elle devait enregistrer une partie dimanche soir, mais cela n’a pas eu lieu », explique-t-il.

Elle a alors appelé le directeur de la chaîne pour proposer ses services, mais celui-ci lui a répondu : « Non, c’est déjà Thomas van Groningen qui s’en charge. »

Selon Derksen, Hendriks a mal vécu cette décision : « Hélène était vraiment un peu énervée, car elle a dit : “C’est mon émission.” » Elle ne comprenait pas pourquoi c’était précisément Van Groningen qui avait été choisi.

Derksen estime qu’Hendriks aurait dû s’imposer davantage auprès de la chaîne. « Elle n’est pas assez ferme pour dire à un type comme ça : “Hé, attends un peu, c’est mon émission.” »

Il prétend même lui avoir conseillé d’appeler De Mol pour refuser la décision, mais l’appel n’a jamais eu lieu, au grand dam de Derksen.

Selon lui, le problème est structurel : « Il y a toute une hiérarchie de petits chefs au-dessus de De Mol, chacun avec son ego et sa volonté de décider. »

Derksen critique le choix de Van Groningen comme remplaçant : « Les téléspectateurs veulent Hélène, pas Van Groningen, car il n’a pas sa place dans cette émission. » Selon lui, Hendriks s’alignerait bien mieux au ton et à l’esprit de De Oranjezondag.

Il critique aussi le comportement de Van Groningen : « Thomas se prend un peu trop au sérieux, il joue les blagueurs et s’étale en longueur. Ses questions sont souvent plus longues que les réponses des invités. » Selon lui, le présentateur doit faire attention à ne pas déborder, alors que sa présence à l’antenne se multiplie.