Cotes sur le prochain club de Rabiot : restera-t-il au Milan ? Naples met la pression









Cotes sur le prochain club de Rabiot : le Français restera-t-il chez les Rossoneri ? MilanNews.it

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Mis en ligne aujourd’hui à 18h41 – Cotes Antepost

par Lorenzo Zoppi

La seconde partie de saison catastrophique des Rossoneri a coûté son poste à Massimiliano Allegri. L’entraîneur toscan avait été le principal artisan de l’arrivée du Français l’été dernier, et la donne pourrait désormais changer pour le milieu, qui, après trois exercices sans goûter à la Ligue des champions, songerait à changer d’air. Reste que le club rossonero doit d’abord trouver une nouvelle direction avec laquelle négocier. Une fois ce cadre stabilisé, les évaluations sportives et financières pourront commencer. Ci-dessous, les cotes actualisées sur la prochaine destination du milieu français.









Les cotes pour un transfert à Naples sont très basses, tant il est désormais acquis que le milieu est un fidèle de Massimiliano Allegri, avec lequel il a disputé 159 matchs et marqué 22 buts. Rejoindre le club partenopeo lui permettrait de jouer la Ligue des champions, de rester en Serie A et de voir ses qualités mises en valeur par un entraîneur qui lui fait aveuglément confiance.